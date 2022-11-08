Студія Disney закриває свій кінопрокатний підрозділ у Росії

Компанія The Walt Disney, якій належить студії Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, закриває офіс свого кінопрокатного підрозділу в Росії.

Про це пише російський Forbes із посиланням на місцеве профільне видання "Бюлетень кінопрокатника".

За даними видання, більшість співробітників кінопрокатного відділу вже звільнено, решту переведуть до головного офісу Disney у Москві, де вони працюватимуть перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії.

Наразі майже всі комунікації з контрагентами в СНД здійснюються безпосередньо через американський офіс Disney, зазначає видання.

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Як повідомлялося, Disney 1 березня тимчасово припинила постачання своїх фільмів для прокату в Росії через військове вторгнення в Україну.

11 березня компанія оголосила про припинення всіх інших видів бізнес-діяльності в Росії, зокрема ліцензування контенту та продукції, діяльність Disney Cruise Line, журналу National Geographic та однойменного телеканалу.

У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney.ru, який автоматично переадресовує користувачів на сайт disney.com.

Водночас Мінпромторг РФ 2 листопада вніс до списку товарів, дозволених для "сірого" імпорту до Росії, іграшки, спортивний інвентар та іншу продукцію Disney, Marvel, Pixar та DC Comics. На фільми цей дозвіл не поширюється.