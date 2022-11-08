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Новини
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Студія Disney закриває свій кінопрокатний підрозділ у Росії

disney

Компанія The Walt Disney, якій належить студії Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, закриває офіс свого кінопрокатного підрозділу в Росії.

Про це пише російський Forbes із посиланням на місцеве профільне видання "Бюлетень кінопрокатника".

За даними видання, більшість співробітників кінопрокатного відділу вже звільнено, решту переведуть до головного офісу Disney у Москві, де вони працюватимуть перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії.

Наразі майже всі комунікації з контрагентами в СНД здійснюються безпосередньо через американський офіс Disney, зазначає видання.

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Як повідомлялося, Disney 1 березня тимчасово припинила постачання своїх фільмів для прокату в Росії через військове вторгнення в Україну.

11 березня компанія оголосила про припинення всіх інших видів бізнес-діяльності в Росії, зокрема ліцензування контенту та продукції, діяльність Disney Cruise Line, журналу National Geographic та однойменного телеканалу.

У жовтні перестав працювати російськомовний сайт Disney.ru, який автоматично переадресовує користувачів на сайт disney.com.

Водночас Мінпромторг РФ 2 листопада вніс до списку товарів, дозволених для "сірого" імпорту до Росії, іграшки, спортивний інвентар та іншу продукцію Disney, Marvel, Pixar та DC Comics. На фільми цей дозвіл не поширюється.

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кіно (255) кінопрокат (86) росія (14278) Disney (46)


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Да на кой им тот дисней....госпадзииии, абайдемсу
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08.11.2022 19:52 Відповісти
Не пройшло і року від початку геноциду українців. Але Діснеївці хоч поступово, але виводять бізнес з оркостану. А не робоять вигляд чи й азагалі продовжують робити бізнес з москало-виродками (напр. Сяомі, Леново тощо)
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08.11.2022 19:53 Відповісти
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08.11.2022 19:54 Відповісти
Хай зайвохромосомні дивляться мультики за допомогою грибів.
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08.11.2022 20:19 Відповісти
Це називається "роздуплилися". Ну хоч так.
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08.11.2022 20:24 Відповісти
Хай дивляться коври на росії.
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08.11.2022 20:53 Відповісти
А чому????
Лунтіки та губку Боба, глисти Свєтки, воші Жори - от стара да вєліка!
Зранку до ночі!
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09.11.2022 09:47 Відповісти

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