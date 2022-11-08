Україна має достатньо газу й вугілля на зиму, – Шмигаль

Україна станом на 8 листопада накопичила 14,6 млрд кубометрів газу. Також на складах ТЕС і ТЕЦ знаходиться 1,5 млн тонн вугілля.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Закачування газу в наші газосховища також продовжується. Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів досі дозволяє нам закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо з газосховищ. Станом на сьогодні в запасах у нас є 14,6 млрд кубічних метрів газу. 98% цього ресурсу – це український газ і 2% належить нерезидентам", – сказав Шмигаль.

Він додав, що на складах ТЕС і ТЕЦ наразі знаходиться 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

"Тому ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишаються саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією", – резюмував прем‘єр-міністр.

Як повідомлялося, "Укртрансгаз" розпочав відбір газу із підземних сховищ. Старт сезону відбору 2022/2023 припав на 7 листопада, і це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття.