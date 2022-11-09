Україна працює над розширенням зернової ініціативи, – Зеленський

Україна працює для продовження та розширення експортної зернової ініціативи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозверненння.

"Додамо ще постійний гуманітарний компонент до зернового експорту. Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи", – зазначив він.

За словами очільника держави, уже відбулися перші наради, є перші міжнародні домовленості.

"Фактично разом з партнерами починаємо таку співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні. Давно говориться, що потрібна глобальна координація для порятунку найбільш бідних країн світу від голоду. І саме такий механізм координації зараз і опрацьовуємо. Сподіваюся, вдасться його реалізувати", – наголосив Зеленський.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Угоду укладено на 180 днів.

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Утім, уже 2 листопада Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".