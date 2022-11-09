Робота центрального офісу "Укрнафти" заблокована озброєними людьми, – пресслужба

Співробітники та керівники ПАТ "Укрнафта" 9 листопада не змогли потрапити на робочі місця, робота центрального офісу компанії заблокована озброєними людьми.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міністерства оборони не надали документів що стосуються діяльності компанії в новому форматі. Рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє.

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Як повідомлялося, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.