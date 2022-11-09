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Новини
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Робота центрального офісу "Укрнафти" заблокована озброєними людьми, – пресслужба

укрнафта

Співробітники та керівники ПАТ "Укрнафта" 9 листопада не змогли потрапити на робочі місця, робота центрального офісу компанії заблокована озброєними людьми.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міністерства оборони не надали документів що стосуються діяльності компанії в новому форматі. Рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє.

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Як повідомлялося, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

Автор: 

офіс (106) Укрнафта (855)


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Топ коментарі
+10
Значить, по простому, що виходить. Збиткові у воєнний час підприємства у приватній власності - передають державі. Для чого? Для компенсації збитків державою. Нехай тягне ярмо бюджет, я дядя - поки відпочине. Нешановна "власть" )) якщо республіканці прочують про такі ваші вибрики, то все скінчиться. Для нас. Ви, то звісно - втечете) то до бабки не ходи.
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09.11.2022 10:58
+9
Як ЗЄ може воювати з тим, що стирчить у нього з дупи?

Чи хтось вірить, що ЗЄ міг щось забрати у Коломойського без узгодження чи розпорядження Коломойського?
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09.11.2022 11:25
+7
Зеля вже перед хазяїном вибачився, і виплатив моральну компенсацію з народної кишені?
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09.11.2022 11:13
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так, так) Війна Коломойського і Зеленського, це цікаво)
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09.11.2022 10:52 Відповісти
А хз, треба щє зрозуміти, хто цих людей озброїв. Якось немає ознак по тексту, що це правоохоронні.
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09.11.2022 10:53 Відповісти
Як ЗЄ може воювати з тим, що стирчить у нього з дупи?

Чи хтось вірить, що ЗЄ міг щось забрати у Коломойського без узгодження чи розпорядження Коломойського?
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09.11.2022 11:25 Відповісти
Тому у мене була посміхаюча дужка.) Але...Може Зеля роправи плечі, і вирів стати єдиним царем і олігархом ,хто зна...)
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09.11.2022 16:35 Відповісти
Яка війна? Олігархам компенсують грошима їх долю, відбирають тимчасово! Плюс, спишуть їх підприємствам борги. Це схематоз який подають люмпенам як сталеві яйця ЗЕ
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09.11.2022 13:46 Відповісти
Сподіваюся, що це наші котики вивозять документи, що підтверджують шалені факти корупції та олігархічного запроданства, з метою подальшого встромлювання паль у сраки каломойше, богуслаєву та григарішину. А не тітушки...
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09.11.2022 10:52 Відповісти
Значить, по простому, що виходить. Збиткові у воєнний час підприємства у приватній власності - передають державі. Для чого? Для компенсації збитків державою. Нехай тягне ярмо бюджет, я дядя - поки відпочине. Нешановна "власть" )) якщо республіканці прочують про такі ваші вибрики, то все скінчиться. Для нас. Ви, то звісно - втечете) то до бабки не ходи.
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09.11.2022 10:58 Відповісти
Ти хочеш щоб стратегічні підприємства тупо здохли? Не кожний власник потягне війну, тому держава їм і допомагає.
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09.11.2022 15:26 Відповісти
Я багато, чого хочу. А стратегічні повинні бути у власності держави. А тобі, "ахметов" - іди на завод.
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09.11.2022 15:30 Відповісти
Зеля вже перед хазяїном вибачився, і виплатив моральну компенсацію з народної кишені?
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09.11.2022 11:13 Відповісти
почему не большими буквами, клоун??
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09.11.2022 11:16 Відповісти
Це потім, коли Коломой через суд все поверне, попередньо списавши всі свої борги на платників податків.
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09.11.2022 11:27 Відповісти
Не зрозумів , що за манси? Треба почекати.
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09.11.2022 11:14 Відповісти
Якщо це чиясь охоронна фірма, то мордами в асфальт
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09.11.2022 11:21 Відповісти
Може це нова охорона підприємств, рано панікувати, та панікувати ніколи не треба.
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09.11.2022 11:48 Відповісти
Циркова вистава 95 аналу. Дві з трьох кампаній приноситимуть лише збитки. Уркнафта без нафти, АвтоКРАЗ вже декілька років як банкрут. Ну а в Богуслаєва сам Бог велів забрати Мотор СІЧ але й він теж буде банкрутом.
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09.11.2022 11:51 Відповісти
тут дві пози. попереджують крадіжки майна. не дають НАБУ та САП зайти.
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09.11.2022 11:51 Відповісти
Це ті підприємства, які завжди приносили своїм власникам гарні прибутки, але за всі роки не перерахували жодної копійки податку до державного бюджету. Ці власники використовували якісь там схеми.
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09.11.2022 13:15 Відповісти

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