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У ЄС почали розробляти попереднє ТЕО для будівництва євроколії в Україні

евроколия

У Євросоюзі почали розробляти попереднє техніко-економічне обґрунтування для будівництва колії європейського стандарту (1435 мм) в Україні та Молдові.

Про це повідомив заступник директора департаменту інвестиційної діяльності "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв у Twitter.

Розробкою попереднього ТЕО займатиметься технічна консультативна служба JASPERS Європейського інвестиційного банку під керівництвом Директорату Єврокомісії з мобільності та транспорту.

Дослідження планують завершити до травня 2023 року.

Як повідомлялося, у травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував поетапне будівництво євроколії в Україні. За його словами, спочатку євроколія має сполучити великі вузли та великі міста, а далі поступово розшириться по всій країні. 

Автор: 

залізниця (828) Євросоюз (5139)


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