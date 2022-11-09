"Нафтогаз" не зміг взяти під контроль облгази Фірташа попри рішення уряду, – Вітренко
НАК "Нафтогаз України" досі не отримала реального контролю над облгазами Дмитра Фірташа, хоча Кабмін ухвалив рішення про їх передачу в управління "Нафтогазу" на підставі рішень суду ще у травні.
Про це звільнений на початку листопада голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів у інтерв'ю Forbes.
"Нам передали їх частково. Нам передали спочатку не всі необхідні для реального контролю корпоративні права. Потім це зʼясувалося, і треба було їх доарештовувати. Ці доарештовані корпоративні права уряд досі не передав у "Нафтогаз", – сказав Вітренко.
За його словами, наразі "Нафтогаз" не може змінити навіть керівництво цих компаній.
"Тільки в деяких облгазах ми контролюємо достатні корпоративні права. Щоб змінити менеджерів, треба спочатку провести збори акціонерів, змінити наглядові ради. Акціонери цих компаній через суд заборонили нам змінювати менеджмент. "Нафтогаз" подав апеляцію на це рішення. Фактично зараз ми не маємо реального контролю над облгазами Фірташа", – констатував Вітренко.
Він додав, що у складі групи "Нафтогаз" створено компанію "Оператор газорозподільних мереж України", яка впродовж наступного року має почати оперувати всіма мережами облгазів Фірташа.
Як повідомлялося, своїм розпорядженням від 28 травня Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА). Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований.
Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління
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Але ж яке воно кончене.
Між pосією та Україною все одно була б компанія-посередник, тому грошові потоки залишалися б прихованими, але ця компанія наполовину належала б "Газпрому", щоб забезпечити путіну свою частку. Її назва була RosUkrEnergo (RUE), і вoнa взялa на себе постачання газу між двома країнами в липні 2004 року.
Завдяки союзу з "Газпромом" і, як наслідок, з путіним, Фірташ отримав надзвичайні статки і владу. Він був людиною кремля в Україні, царем, що живиться газом.
Фірташ був зайнятий і в іншому місці: він згрупував всі свої бізнеси в один холдинг, що базується на Британських Віргінських островах. Згідно з пізнішим аналізом Reuters, він зміг заробити $3 млрд, просто перепродавши газ, який йому продав "Газпром", завдяки отриманню його за штучно низькою ціною. Маючи на мільярди доларів більше кредитів від Газпромбанку, що зробило його найбільшим єдиним позичальником російського банку, він швидко розширився до добрив, титану, банківської справи та ЗМІ.
Він профінансував успішне політичне повернення Януковича - колишній прем'єр переміг на президентських виборах 2010 року.
В мае этого года бывший топ-менеджер "ЛУКойла" Александр Субботин умер во время проведения шаманского обряда от острой сердечной недостаточности. В июле под Санкт-Петербургом нашли тело 61-летнего Юрия Воронова, директора компании - подрядчика "Газпрома".
Файно ж дебілам ім.73%, допоміг поржать? Хто не в домовині, ходить поміж мільярда дерев із шампурами та переглядає "сватів" із тонким гумором від обрізаних.
свого спонсока , який його фінансував на виборах.
Українські Захисники терплячі …., але коли терпець уривається, дії будуть невідворотні!!!
Пильнуймо Україну!!!‼️⚔️❤️🇺🇦🇨🇦🇪🇪🇫🇮🇹🇷🇬🇧🇨🇿🇦🇿🇸🇪🇺🇸🇪🇺🇯🇵🇳🇴🇮🇩🇱🇹🇩🇪✊👏👍✌️😠😡‼️⚔️❤️