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Новини
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"Нафтогаз" не зміг взяти під контроль облгази Фірташа попри рішення уряду, – Вітренко

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

НАК "Нафтогаз України" досі не отримала реального контролю над облгазами Дмитра Фірташа, хоча Кабмін ухвалив рішення про їх передачу в управління "Нафтогазу" на підставі рішень суду ще у травні.

Про це звільнений на початку листопада голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів у інтерв'ю Forbes.

"Нам передали їх частково. Нам передали спочатку не всі необхідні для реального контролю корпоративні права. Потім це зʼясувалося, і треба було їх доарештовувати. Ці доарештовані корпоративні права уряд досі не передав у "Нафтогаз", – сказав Вітренко.

За його словами, наразі "Нафтогаз" не може змінити навіть керівництво цих компаній.

"Тільки в деяких облгазах ми контролюємо достатні корпоративні права. Щоб змінити менеджерів, треба спочатку провести збори акціонерів, змінити наглядові ради. Акціонери цих компаній через суд заборонили нам змінювати менеджмент. "Нафтогаз" подав апеляцію на це рішення. Фактично зараз ми не маємо реального контролю над облгазами Фірташа", – констатував Вітренко.

Він додав, що у складі групи "Нафтогаз" створено компанію "Оператор газорозподільних мереж України", яка впродовж наступного року має почати оперувати всіма мережами облгазів Фірташа.

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Як повідомлялося, своїм розпорядженням від 28 травня Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА). Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований.

Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління

Автор: 

Кабмін (7766) Нафтогаз (3324) облгази (239) Фірташ Дмитро (620) Вітренко Юрій (264)


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Топ коментарі
+5
Не зміг чи не захотів?
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09.11.2022 15:51
+5
Kоли путін став президентом Росії в 2000 році, він вирішив, якщо хтось і збирався розбагатіти від експорту газу, то це був би він і його друзі, а не менеджери "Газпрому" і їх тіньові поплічники.

Між pосією та Україною все одно була б компанія-посередник, тому грошові потоки залишалися б прихованими, але ця компанія наполовину належала б "Газпрому", щоб забезпечити путіну свою частку. Її назва була RosUkrEnergo (RUE), і вoнa взялa на себе постачання газу між двома країнами в липні 2004 року.

Завдяки союзу з "Газпромом" і, як наслідок, з путіним, Фірташ отримав надзвичайні статки і владу. Він був людиною кремля в Україні, царем, що живиться газом.

Фірташ був зайнятий і в іншому місці: він згрупував всі свої бізнеси в один холдинг, що базується на Британських Віргінських островах. Згідно з пізнішим аналізом Reuters, він зміг заробити $3 млрд, просто перепродавши газ, який йому продав "Газпром", завдяки отриманню його за штучно низькою ціною. Маючи на мільярди доларів більше кредитів від Газпромбанку, що зробило його найбільшим єдиним позичальником російського банку, він швидко розширився до добрив, титану, банківської справи та ЗМІ.

Він профінансував успішне політичне повернення Януковича - колишній прем'єр переміг на президентських виборах 2010 року.
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09.11.2022 18:46
+4
Дайте мені 100 днів...
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09.11.2022 17:45
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Не зміг чи не захотів?
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09.11.2022 15:51 Відповісти
дайте мені повноваження голови СБУ у межах визначинех чинним законодавством України на 48 годин...- сами прийдуть із заявою про скоені злочини та інше...
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09.11.2022 16:09 Відповісти
Дайте мені 100 днів...
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09.11.2022 17:45 Відповісти
Розвалив Нафтогаз під керевництвом зверху , злякався Фірташа- кошелька Путына, а коли почався опалювальний сезон написав заяву , я розумыю що вын мыг ы далы так "працювати" та треба було передавати керування наступному "професыоналу", якы тыльки можуть професыонально красти.
Але ж яке воно кончене.
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09.11.2022 16:29 Відповісти
Не надо упрощать. Витренко- извесная сво..ь, но эту аферу, якобы " передачу власності", придумал не он, а олигархи с Охвисом президента. Схема с Фирташем-под легендой передачи в собственность государства имела задачей-списать долги облгазов перед Нафтогазом. Под легендой передачи Укрнафты "у власність держави" - за средства бюджета отстроить Кременчугский НПЗ, и вернуть взад Коломойскому за бесплатно. И так по всем активам. Это грандиозные аферы, руководимые из президентского офиса, таких резмахов не было с начала независимости.
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10.11.2022 11:24 Відповісти
І я шось впевнений що тим Оператором буде керувати людина Єрмака))
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09.11.2022 17:37 Відповісти
оооо, фірташ, то священа корова для України, боронь боже його чіпати...
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09.11.2022 17:46 Відповісти
Kоли путін став президентом Росії в 2000 році, він вирішив, якщо хтось і збирався розбагатіти від експорту газу, то це був би він і його друзі, а не менеджери "Газпрому" і їх тіньові поплічники.

Між pосією та Україною все одно була б компанія-посередник, тому грошові потоки залишалися б прихованими, але ця компанія наполовину належала б "Газпрому", щоб забезпечити путіну свою частку. Її назва була RosUkrEnergo (RUE), і вoнa взялa на себе постачання газу між двома країнами в липні 2004 року.

Завдяки союзу з "Газпромом" і, як наслідок, з путіним, Фірташ отримав надзвичайні статки і владу. Він був людиною кремля в Україні, царем, що живиться газом.

Фірташ був зайнятий і в іншому місці: він згрупував всі свої бізнеси в один холдинг, що базується на Британських Віргінських островах. Згідно з пізнішим аналізом Reuters, він зміг заробити $3 млрд, просто перепродавши газ, який йому продав "Газпром", завдяки отриманню його за штучно низькою ціною. Маючи на мільярди доларів більше кредитів від Газпромбанку, що зробило його найбільшим єдиним позичальником російського банку, він швидко розширився до добрив, титану, банківської справи та ЗМІ.

Він профінансував успішне політичне повернення Януковича - колишній прем'єр переміг на президентських виборах 2010 року.
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09.11.2022 18:46 Відповісти
Это уже седьмая загадочная смерть топ-менеджера крупной российской топливно-энергетической компании за 2022 год. В январе погиб 60-летний Леонид Шульман - глава транспортной службы "Газпром инвеста". В феврале при странных обстоятельствах умер заместитель гендиректора Единого расчётного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александр Тюляков. В апреле в Москве застрелили бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, а также его жену и дочь. Через несколько дней в Испании, в городке Льорет-де-Маре, так же расправились с экс-менеджером "Новатэка" Сергеем Протасеней, его женой и дочерью.

В мае этого года бывший топ-менеджер "ЛУКойла" Александр Субботин умер во время проведения шаманского обряда от острой сердечной недостаточности. В июле под Санкт-Петербургом нашли тело 61-летнего Юрия Воронова, директора компании - подрядчика "Газпрома".
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09.11.2022 20:38 Відповісти
Пане В.Літарчук, а поясніть нам тоді чого після Майдану Гідності,перед виборами президента, кандидати на цей пост -нинішній мер Києва і п*ятий- їздили в Відень на аудієнцію до цього самого Фірташа ?Невже за благословенням?Це ж не поїздка в Оман? Или это другое? Чи це не на часі?
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10.11.2022 14:39 Відповісти
Гарне питання
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11.11.2022 04:38 Відповісти
а взяти фірташа за фаберже?
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09.11.2022 18:56 Відповісти
сильна ценне фаберже, бояться взяться
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09.11.2022 21:18 Відповісти
спочатку, потрібно витягти руку із дупи зебілісімуса шарнірно-потішного.
Файно ж дебілам ім.73%, допоміг поржать? Хто не в домовині, ходить поміж мільярда дерев із шампурами та переглядає "сватів" із тонким гумором від обрізаних.
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10.11.2022 03:47 Відповісти
У президента нема бажання націоналізувати майно
свого спонсока , який його фінансував на виборах.
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09.11.2022 19:13 Відповісти
Т.Т.-що і Фірташ?А Коломойський тоді не спонсор? За що його тоді і Беньою обзивають,і пейсатим?Це вже якась зрада на зраді...
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10.11.2022 14:28 Відповісти
Це і є черговий приклад «реагування» олігарха фірташа на турбонадуви влади Стефанчука-Зеленського, але не на Народ України !!!
Українські Захисники терплячі …., але коли терпець уривається, дії будуть невідворотні!!!
Пильнуймо Україну!!!‼️⚔️❤️🇺🇦🇨🇦🇪🇪🇫🇮🇹🇷🇬🇧🇨🇿🇦🇿🇸🇪🇺🇸🇪🇺🇯🇵🇳🇴🇮🇩🇱🇹🇩🇪✊👏👍✌️😠😡‼️⚔️❤️
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09.11.2022 19:37 Відповісти
Один піар ніякої роботи це не помішало вітренкові виписати собі премію для чого потрібен мінюст мольски який нічого не робить та шмигаль в КМ
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09.11.2022 19:45 Відповісти
а кто изначально запилил все эти акционерные общества и почему акционерами - внезапно - не стал народ Украины который в первую очередь эти все распределительные сети и строил?
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09.11.2022 20:16 Відповісти
Син прихильниці "русскава міра" колаборантки старої Наталії Вітренко не може бути корисним і чесним чиновником для України .
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09.11.2022 21:08 Відповісти
В Облгазах Фірташа (під час передачі абонентів в "Нафтогаз України" в травні 2022р.) зависло дуже багато грошей споживачів газу станом на 01 червня 2022р. Майже всі абоненти заплатили двічі за вартість отриманого газу в травні 2022р. (в Облгази Фірташа, а потім ще раз в "Нафтогаз Україна"). Крім того, у багатьох споживачів були переплати за спожитий газ ще до травня 2022 року ( в квитанціях були дві цифри, проплата за місяць і проплата до кінця року наперед ). Багато споживачів платили наперед, до кінця року. В мене особисто, залишилось у Фірташа (2800 грн. переплата до 01травня 2022 р. та 390 грн. оплата за травень 2022 р.). Всі переплати, в основному тому, що облгази Фірташа перестали друкувати квитанції декілька місяців назад перед передачею в "Нафтогаз Україна". Абоненти платили, не бачачи, які в них переплати. Отримати переплачені гроші неможливо. Перерахувати їх в "Нафтогаз Україна" облгази не збираються зовсім. Державні контролюючі органи відсутні і зовсім не працюють. Наглядові високооплачуємі ради - дуже тому раді.
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10.11.2022 01:45 Відповісти
У липні написав заяву про повернення коштів, надав необхідні документи (теж переплата, як і у багатьох дурнів, які оплачують комунальні послуги сумлінно). До сих пір ніхто ніяких грошей не повертає. Керував би країною не 95 квартал, можна було б писати, скаржитися. А так, я бачу, мої грошики фірташам більш потрібні і у них вони й залишаться.
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10.11.2022 05:57 Відповісти
НАБОЛІЛО. У вдділеннях облгазів Фірташа кожен день величезна кількість абонентів. Багато хто пише заяви на повернення коштів. Дехто з криком виясняє коли повернуть переплачені кошти, або перерахують переплату в Нафтогаз на новий рахунок. Чому не можуть перерахувати на мій рахунок в Нафтогазі мою переплату Фірташу? Що для цього потрібно зробити нашому бездіяльному уряду ? Де наш регулятор (НКРЕКП) ? Де наглядові ради ? У нас біля кожного інспектора в Облгазі на віконечку вісить попередження: "Ми не знаємо де знаходиться "Нафтогаз Україна", ми не знаємо їхніх телефонів" (дослівно не можу згадати, фото також нема чим зробити)....................................................................................................................
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10.11.2022 07:30 Відповісти
НАБОЛІЛО. Справа в тому, що Облгаз Фірташа не вносить (або невчасно вносить) дані лічильників абонентів у загальну електронну базу Нафтогазу. Мої дані лічильника почали вносити через чотири місяці. Нафтогаз друкує неправильні квитанції (із завищеними, або заниженими сумами) і відправляє з великим запізненням по обласних центрах. Абоненти приходять в Облгаз Фірташа виясняти чому в них неправильні квитанції (показники абоненти передають кожен місяць станом на перше число). Дзвонити в Київський офіс Нафтогазу, кожному абоненту України (особливо одиноким сільським громадянам 70-80 років), чому неправильні квитанції від Нафтогазу ??? Чому Облгаз Фірташа не вносить в загальну базу Нафтогазу моїх показників лічильника? Це просто якийсь Армагедон. Це "війна" між Облгазами Фірташа і Нафтогазом Україна та абонентами !!!!!!!!! Ще такого в моєму житті ( мені 70 "рочків") ніколи не було.
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10.11.2022 07:40 Відповісти
У нас біля кожного інспектора в Облгазі на віконечку вісить попередження: "Ми не знаємо де знаходиться "Нафтогаз Україна", ми не знаємо їхніх телефонів" ( це майже дослівно, фото нема чим зробити, та й охоронці не дозволять фотографувати в офісі ). Це наша рідна Україна!!!!! Це Рівненська область, якщо що. Можливо вже зняли десятки цих безглуздих "попереджень". Але ті хто до цього часу хоче отримати свої гроші і часто відвідує Облгаз надовго запам"ятають їх. Нехай величезну суму переплат абонентів (по всіх Облгазах Фірташа) перерахують на ЗСУ. Тобто нехай через суд конфіскують. Але ж не на часі.... "А судьи кто?"
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10.11.2022 08:43 Відповісти
Тому, що "передача активів" Фірташа, Коломойского, Суркіса, Григорішина, Жеваго, має публічну "легенду", яка не відповідає дійсним цілям цієї афери. Із Фірташем-ціллю було списання боргів облгазів перед Нафтогазом. Тому влада і не довела ло кінця передачу облгазів, усе зависло посередені. І інтереси громадян у цьому процесі -нікому не потрібні.
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10.11.2022 11:31 Відповісти

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