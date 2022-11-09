Німеччина заблокувала китайські інвестиції у двох виробників мікросхем із міркувань безпеки

Уряд Німеччини 9 листопада заблокував потенційні китайські інвестиції у двох німецьких виробників напівпровідників після того, як ці кроки викликали занепокоєння щодо національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Німеччини заявив, що наклав вето на поглинання фабрики чіпів компанії Elmos у Дортмунді шведською компанією Silex, яка є дочірньою компанією китайської групи Sai Microelectronics.

Берлін також заблокував інвестиції в ERS Electronic, яка базується в південному штаті Баварія, повідомили Reuters урядові джерела. Представник ERS Electronic сказав, що продавати компанію не планується, але вона вивчає можливість отримання інвестицій від китайської приватної інвестиційної компанії.

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Як зазначається, Німеччина переглядає свою політику щодо Китаю, особливо після вторгнення Росії в Україну в лютому, яке виявило сильну залежність Німеччини від російського газу.

"Ми повинні уважно дивитися на поглинання компаній, коли мова йде про важливу інфраструктуру або коли існує небезпека того, що технологія переходить до покупців з країн, що не входять до ЄС", – сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

"Особливо в секторі напівпровідників для нас важливо захистити технологічний та економічний суверенітет Німеччини та Європи. Звичайно, Німеччина є і залишатиметься відкритим місцем для інвестицій, але ми теж не наївні", – додав він.