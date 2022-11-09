Дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається, – Мінагрополітики

Ситуація зі зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, проблема зберігання зерна вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від ФАО та інших міжнародних партнерів. Завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.

"Зараз ці рукава активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається", – повідомив Висоцький.

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За словами Висоцького, Україна експортувала понад 26 млн тонн агропродукції з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це зернові, зернобобові та олійні культури. Із них пшениці – понад 5,5 млн тонн, кукурудзи – понад 10 млн тонн, ріпаку – 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн – олії та насіння соняшника.

"Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому", – зазначив Висоцький.