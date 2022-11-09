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17 країн Євросоюзу відправили Україні 500 електрогенераторів

генератор

17 країн-членів Європейського Союзу відправили Україні 500 електрогенераторів після ударів російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Дякуємо, що ви підтримуєте Україну проти російського терору. Тижнями Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. 17 держав-членів Євросоюзу почули наше прохання та відправили 500 електрогенераторів, щоб допомогти українцям пережити зиму", – написала Стефанішина в Twitter.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів звільнив від сплати податку на додану вартість та мита імпорт товарів для проходження опалювального сезону, включно із генераторами, обігрівачами та акумуляторами.

Автор: 

опалення (564) Євросоюз (5138) електроенергія (4261) опалювальний сезон (1154)


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09.11.2022 18:51 Відповісти

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