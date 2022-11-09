17 країн Євросоюзу відправили Україні 500 електрогенераторів
17 країн-членів Європейського Союзу відправили Україні 500 електрогенераторів після ударів російських окупантів по українській енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Дякуємо, що ви підтримуєте Україну проти російського терору. Тижнями Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. 17 держав-членів Євросоюзу почули наше прохання та відправили 500 електрогенераторів, щоб допомогти українцям пережити зиму", – написала Стефанішина в Twitter.
Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів звільнив від сплати податку на додану вартість та мита імпорт товарів для проходження опалювального сезону, включно із генераторами, обігрівачами та акумуляторами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль