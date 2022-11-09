Нафтопереробні заводи Азії та Європи хочуть гарантій постачання близькосхідної нафти, – Bloomberg

Багато нафтопереробних заводів світу спішно намагаються гарантувати собі постачання близькосхідної нафти на 2023 рік, побоюючись проблем, які можуть виникнути із закупівлями сировини з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

Як пише агентство, менш як за місяць майже всім компаніям у Європейському Союзі буде заборонено купувати російську нафту з постачанням морем. Змога оцінити повний вплив цих обмежень з'явиться тільки після того, як вони набудуть чинності, але поширена думка, що експорт нафти з Росії скоротиться.

Така невизначеність стала причиною того, що як мінімум дев'ять нафтотрейдерів і нафтопереробників в Азії і Європі зробили кроки для збереження або збільшення обсягів постачання нафти за терміновими контрактами з країн Близького Сходу. Офіційні представники азійських компаній кажуть, що їхні прохання було задоволено.

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Але оскільки Саудівська Аравія й інші виробники у регіоні мають намір скоротити видобуток, немає жодних гарантій, що так пощастить усім покупцям, зазначає Bloomberg.

"Більшість азійських НПЗ, зокрема й наша компанія, намагаються зберегти колишню кількість близькосхідної нафти, а деякі можуть навіть трохи збільшити. Якщо європейські країни почнуть закуповувати нафту з Близького Сходу, конкуренція на спотовому ринку зросте", – заявила представниця тайванської Formosa Petrochemical Corp. Лін Кех Йен.

Євросоюз також має намір заборонити надання страхових і транспортних послуг для перевезення російської нафти, якщо тільки вона не закуповується нижче за певну ціну. Однак фактичний рівень цього ліміту країни G7 поки не визначили, що створює ще один чинник невизначеності.

Як повідомлялося, через санкції Росія вимушена продавати свою нафту зі знижками. На початку вересня в Міненерго РФ заявляли про зменшення дисконту на російську нафту марки Urals щодо європейської Brent до $20 за барель із $40 на початку літа.

Водночас на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту.