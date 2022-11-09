Влада Франції закликала громадян економити електроенергію для уникнення відключень узимку

Французьким домогосподарствам та комерційним підприємствам необхідно раціонально споживати електроенергію з метою не допустити перебоїв із електропостачанням цієї зими.

Про це заявила голова комітету з регулювання енергетики (CRE) Франції Емманюель Варгон, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Варгон, Франція зможе не допустити віялових відключень електроенергії, поки населення помірно використовуватиме енергію.

"Якщо ми виявимо розсудливість, особливо вдома та в офісі, ми полегшимо життя взимку", – наводить її слова агентство.

Читайте також: США призначили координатора з відновлення енергосистеми України

За її словами, газові сховища у всьому регіоні майже повністю заповнені, проте знову наповнити їх до зими 2023-2024 років без постачання з РФ буде складно. Варгон уточнила, що запровадження "стелі" цін на газ, за ​​який бореться Франція, виявиться непростим завданням в умовах протидії таких активних споживачів цього ресурсу, як Німеччина.

У CRE раніше попереджали, що нинішній стан французької енергетики може призвести до віялових відключень електроенергії в разі особливо холодної зими. При цьому, за даними Bloomberg, Франція вступає в опалювальний сезон, задіявши лише половину потужностей ядерної енергетики. Однак у CRE вважають, що Électricité de France (EDF, найбільша державна енергогенеруюча компанія Франції) зможе наростити потужність АЕС на третину, незважаючи на технічні проблеми з реакторами.

Французький уряд раніше поставив за мету скоротити споживання електрики на 10% протягом двох років, і як зазначає Bloomberg, поки споживання електроенергії на 6,8% нижче порівняно з періодом до початку пандемії COVID-19.

На тлі енергетичної кризи урядам країн Європи довелося витрачати десятки мільярдів євро на допомогу домогосподарствам та комерційному сектору, які стикаються зі зростанням цін на електрику. У Європі вивчають різні способи скоротити ціни на газ і електроенергію, включно зі спільними закупівляи та введенням ліміту цін, проте поки заходи, запропоновані для всього ЄС, призвели до затяжних політичних дебатів, додає Bloomberg.