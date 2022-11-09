Влада Франції закликала громадян економити електроенергію для уникнення відключень узимку
Французьким домогосподарствам та комерційним підприємствам необхідно раціонально споживати електроенергію з метою не допустити перебоїв із електропостачанням цієї зими.
Про це заявила голова комітету з регулювання енергетики (CRE) Франції Емманюель Варгон, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Варгон, Франція зможе не допустити віялових відключень електроенергії, поки населення помірно використовуватиме енергію.
"Якщо ми виявимо розсудливість, особливо вдома та в офісі, ми полегшимо життя взимку", – наводить її слова агентство.
За її словами, газові сховища у всьому регіоні майже повністю заповнені, проте знову наповнити їх до зими 2023-2024 років без постачання з РФ буде складно. Варгон уточнила, що запровадження "стелі" цін на газ, за який бореться Франція, виявиться непростим завданням в умовах протидії таких активних споживачів цього ресурсу, як Німеччина.
У CRE раніше попереджали, що нинішній стан французької енергетики може призвести до віялових відключень електроенергії в разі особливо холодної зими. При цьому, за даними Bloomberg, Франція вступає в опалювальний сезон, задіявши лише половину потужностей ядерної енергетики. Однак у CRE вважають, що Électricité de France (EDF, найбільша державна енергогенеруюча компанія Франції) зможе наростити потужність АЕС на третину, незважаючи на технічні проблеми з реакторами.
Французький уряд раніше поставив за мету скоротити споживання електрики на 10% протягом двох років, і як зазначає Bloomberg, поки споживання електроенергії на 6,8% нижче порівняно з періодом до початку пандемії COVID-19.
На тлі енергетичної кризи урядам країн Європи довелося витрачати десятки мільярдів євро на допомогу домогосподарствам та комерційному сектору, які стикаються зі зростанням цін на електрику. У Європі вивчають різні способи скоротити ціни на газ і електроенергію, включно зі спільними закупівляи та введенням ліміту цін, проте поки заходи, запропоновані для всього ЄС, призвели до затяжних політичних дебатів, додає Bloomberg.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль