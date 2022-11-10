"Енергоатом" відсудив в "Укренерго" 225 мільйонів
Госпсуд м. Києва 24 жовтня задовольнив позов "Енергоатома" до "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 225,3 млн грн (у т.ч. 183,58 млн грн – інфляційні втрати та 41,73 млн грн – 3% річних).
Про це повідомляє Finbalance.
Згідно з судовими матеріалами, вказана сума була нарахована позивачем за прострочення оплати рахунків за договором про врегулювання небалансів електроенергії.
Як повідомлялося, у листопаді "ДТЕК Східенерго" Ахметова відсудило в "Укренерго" понад 200 мільйонів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль