"Енергоатом" відсудив в "Укренерго" 225 мільйонів

Госпсуд м. Києва 24 жовтня задовольнив позов "Енергоатома" до "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 225,3 млн грн (у т.ч. 183,58 млн грн – інфляційні втрати та 41,73 млн грн – 3% річних).

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, вказана сума була нарахована позивачем за прострочення оплати рахунків за договором про врегулювання небалансів електроенергії.

Як повідомлялося, у листопаді "ДТЕК Східенерго" Ахметова відсудило в "Укренерго" понад 200 мільйонів.

суд (3360) Енергоатом (1216) Укренерго (2040)
