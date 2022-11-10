Нацкомісія змінить тарифи "Укренерго" через збільшення виробництва електроенергії з газу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зняла з розгляду для доопрацювання всі три проєкти постанов про збільшення тарифів системного та мережевих операторів на грудень 2022 року через необхідність перегляду структури тарифів НЕК "Укренерго" з можливим перенесенням оплати роботи генерації на газі з тарифу на диспетчеризацію до тарифу на передачу.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора у четвер, 10 листопада, за пропозицією Міністерства енергетики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначив під час засідання перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, на нараді у прем'єр-міністра 9 листопада було порушено питання необхідності зміни принципів тарифоутворення оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

За його словами, Україна цього опалювального сезону через руйнування агресором РФ енергосистеми потребуватиме суттєвого збільшення роботи генерації електроенергії на газі, яка оплачується "Укренерго" через допоміжну послугу з резервів заміщення. Це, у свою чергу, істотно збільшує обсяг такої послуги, і відповідно тариф на диспетчеризацію, з якого йде оплата.

При цьому заступник міністра звернув увагу, що тариф на диспетчеризацію на 50% платять споживачі, на 50% – генерація, наголосивши, що "таким чином, виробник, який надає нам цю послугу, сам же її частково оплачує".

"Виникла необхідність у нормативно-правовому врегулюванні цього питання, щоб цю послугу перенести по можливості в оплачуваний споживачами тариф на передачу, оскільки тариф на диспетчеризацію зростає в рази і істотно впливає на фінансовий стан наших генеруючих підприємств", – пояснив суть пропозиції міністерства Власенко.

Таким чином, комісія вирішила, що винесені на засідання у четвер розрахунки щодо збільшення тарифів операторів мають бути скориговані.

"Якщо на сьогоднішній день опрацьовують певні механізми з фінансування доппослуг з інших джерел, то відповідно той розрахунок, який зроблено та винесено, потребує певного коригування", – зазначив член комісії Руслан Кайдаш.

У комісії також уточнили, що перегляд тарифів системного оператора тягне за собою необхідність перегляду та тарифів операторів систем розподілу.

Як повідомлялося, НКРЕКП планувала збільшити тариф "Укренерго" на передачу на 9,1% (до 377,18 грн/МВт-год), а тариф на диспетчеризацію – в 3,5 раза (до 218,25 грн/МВт-ч ).

Також вперше планувалося затвердити пільговий тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії – 218,91 грн/МВт-год.

Крім того, виносилася постанова про збільшення тарифів операторів систем розподілу електроенергії (обленерго).

