Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ, – Reuters

Європейська комісія відмовилася від ідеї обмеження максимальних цін на газ, натомість запропонує країнам ЄС "механізм корекції" цін на блакитне паливо, призначений для стримування різких коливань.

Відповідні пропозиції Єврокомісія офіційно представить у п’ятницю, 11 листопада, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За даними агентства, більше десяти країн-членів ЄС підтримують більш жорсткі заходи, включаючи обмеження максимальних цін на газ на тлі гострої енергетичної кризи, яка спричиняє рекордно високу інфляцію.

Однак Німеччина, Нідерланди та Єврокомісія вважають, що таке обмеження поставить під загрозу контракти із постачальниками і зменшить стимули до зменшення споживання газу.

За словами одного із європейських дипломатів, Єврокомісія повідомила країнам ЄС, що "всеосяжне жорстке" обмеження цін на найбільшому європейському газовому хабі TTF майже не вплине на фактичні ціни, однак спричинить юридичні ризики та ризики для постачання палива за чинними контрактами.

"Ризики переважують переваги", – сказав дипломат.

Офіційний представник ЄС підтвердив, що Єврокомісія на закритій зустрічі з 27 національними представниками в ЄС замість обмеження цін запропонує "механізм корекції ринку", що передбачатиме встановлення "цінового коридору" на TTF.

"Ви не поставите під загрозу безпеку постачання, встановлюючи фіксовану ціну нижче ринкової, оскільки ми перебуваємо в глобальній конкуренції за СПГ (скраплений природний газ)", – сказав єврочиновник.

Комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон напередодні заявила, що Єврокомісія "представить ключові елементи механізму корекції цін" 27 членам у п’ятницю.

За даними Reuters, низка країн ЄС, включно з Польщею та Бельгією, які протягом тривалого часу виступали за запровадження жорсткіших заходів на ринку газу, обурені пропозицією Єврокомісії, оскільки вона не виправдовою сподівань на значне зниження цін.

Міністри енергетики ЄС зустрінуться 24 листопада і сподіваються схвалити спільні рішення для пом'якшення енергетичної кризи, включаючи прискорення отримання дозволів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики, спільні закупівлі газу в ЄС і розробку нового орієнтира цін.

Читайте також: Падіння видобутку газу російським "Газпромом" перевищило 18%, експорт впав на 42%

Як повідомлялося, лідери Євросоюзу в ході дводенного саміту Європейського Союзу, який стартував 20 жовтня в Брюсселі, не змогли домовилися про обмеження цін на газ, але домовилися продовжити пошук компромісу для стримування зростання цін на енергію. Проти такої пропозиції, зокрема, виступили Угорщина та Німеччина.

На тлі розбіжностей між країнами ЄС у цьому питанні Єврокомісія вирішила не включати у перелік заходів у відповідь на енергетичну кризу озвучену раніше пропозицію запровадити обмеження максимальних цін на газ.

Натомість Єврокомісія прагне отримати мандат від урядів країн-членів ЄС для запровадження обмеження цін на нідерландському газовому хабі TTF (Title Transfer Facility) – найбільшому майданчику з торгівлі газом у Європі. До такого кроку планується вдатися лише у крайньому випадку. Крім того, в ЄС планується створити спільний механізм для придбання газу, в рамках якого країни координуватимуть заповнення газових сховищ.