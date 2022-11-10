США виділять Румунії $3 мільярди на будівництво двох ядерних реакторів

Румунія оголосила, що США нададуть фінансування на суму понад $3 млрд на будівництво двох нових ядерних реакторів у країні, яке, як очікується, розпочнеться на початку наступного року.

Про це повідомляє Euractiv.

Як заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, фінансування буде надано Вашингтонським експортно-імпортним банком (EXIM), експортно-кредитним агентством, що дозволить Румунії покрити "приблизно третину суми, необхідної для будівництва двох реакторів" на заводі в Чернаводе.

Решта необхідного фінансування буде отримана з іншого фінансування, додав Чуке, не надавши додаткових подробиць.

Чернаводе – єдина атомна електростанція в Румунії, побудована за канадською технологією, яка працює з 1990-х років. Два реактори загальною потужністю 1400 МВт покривають приблизно п’яту частину потреб країни в електроенергії.

Будівництво двох додаткових ядерних реакторів на Чернаводе планується розпочати "в березні-квітні 2023 року" і, як очікується, завершити в 2030 році, додав він.

EXIM фінансує експорт американських товарів і послуг, але не було одразу зрозуміло, яка американська фірма чи фірми будуть будувати реактори.

Шість європейських компаній – GDF Suez, Iberdrola, CEZ, RWE, Enel і ArcelorMittal – спочатку взяли участь у проєкті в 2008 році, а потім одна за одною вийшли з нього через невизначеність щодо майбутнього заводу.

Бухарест також розірвав угоду про фінансування з групою China General Nuclear Power Corporation (CGN) у 2020 році на тлі зростаючої недовіри до китайських інвестицій у Європі.