Австрія додатково виділить Україні 10 мільйонів євро

Уряд Австрії виділить на підтримку України додатково 10 млн євро.

Про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер під час розмови з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, передає DW.

За словами Бруннера, таким чином Австрія виявляє солідарність з народом України та робить свій внесок у стабільність в Європі.

Як повідомлялося, з 1 листопада в Австрії скасували безкоштовний проїзд для українців.

До того, у вересні, Україна й Австрія домовились про економічну співпрацю.