Австрія додатково виділить Україні 10 мільйонів євро
Уряд Австрії виділить на підтримку України додатково 10 млн євро.
Про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер під час розмови з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, передає DW.
За словами Бруннера, таким чином Австрія виявляє солідарність з народом України та робить свій внесок у стабільність в Європі.
Як повідомлялося, з 1 листопада в Австрії скасували безкоштовний проїзд для українців.
До того, у вересні, Україна й Австрія домовились про економічну співпрацю.
