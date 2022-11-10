Суд заочно арештував колишнього банкіра Бахматюка у справі на 1,2 мільярда
Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора та обрала колишньому голові правління "ВіЕйБі банку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупціної прокуратури (САП), банкір є підозрюваним у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту та перебуває у розшуку.
"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, детективи НАБУ повідомили про підозру 8 колишнім та чинним службовим особам Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та службовцям приватного сектору, причетним до реалізації злочинної схеми привласнення коштів, виділених банку у якості стабілізаційного кредиту Національним банком України (НБУ).
За дними слідства, у жовтні 2014 року віднесений до категорії проблемних банків "ВіЕйБі Банк" звернувся до Національного банку щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже в 25 разів. Попри відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все ж пристало на пропозицію і незаконно виплатило 1,2 млдр грн стабілізаційного кредиту. Ці кошти так і не були повернуті.
Власником збанкрутілого "ВіЕйБі Банку" був Олег Бахматюк. З 2012 року до 2014 року головою правління банку був Денис Мальцев.
У травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
У свою чергу колишній власник "ВіЕйБі Банку", власник "Укрлендфармінгу" Олег Бахматюк заявив, що перебуває в Австрії і готовий оскаржувати запит української сторони на екстрадицію у разі надходження.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року Міністерство внутрішніх справ за заявою Національного антикорупційного бюро внесло екс-власника "VAB Банку" Олега Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Національного банку України.
На НАЦБАНК УЖЕ НЕВСТИГ, зайнято
заочно арештував... під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже в 25 разів... Попри відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все ж пристало на пропозицію і незаконно виплатило 1,2 млдр грн...