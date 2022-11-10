Нацкомісія врегулювала проблему з цінами на електроенергію для тимчасового житла переселенців

Тимчасові споруди для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) купуватимуть електроенергію як колективні побутові споживачі за ціною як для населення.

Про це йдеться в постанові Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідну ухвалу "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року №393 "Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної енергії в період дії в Україні воєнного стану" регулятор ухвалив на засіданні 10 листопада.

"Тимчасові споруди, їх комплекси, призначені для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб, прирівнюються до об'єктів побутового споживача", – сказано в документі.

Так, тимчасові споруди для проживання внутрішньо переміщених осіб купуватимуть електроенергію як колективний побутовий споживач у постачальників універсальних послуг за тимчасовими договорами.

"Урегулювання взаємовідносин на таких об'єктах щодо укладення тимчасових договорів споживача про надання послуг із розподілу електричної енергії та про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг здійснюється як із колективним побутовим споживачем", – пояснили в НКРЕКП.