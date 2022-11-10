Банк російського мільярдера Євтушенкова у Люксембурзі звільнить половину співробітників

Люксембурзький East-West United Bank, який належить російській АФК "Система" мільярдера Володимира Євтушенкова, звільнить половину своїх співробітників.

Як повідомили у об’єднанні профспілок країни, вони запрошені для обговорення соцпакету для працівників банку, яких планується звільнити, пише російська редакція Forbes.

Всього в East-West United Bank працює 80 осіб. Йдеться про звільнення від 32 до 44 працівників.

У заяві профспілок Aleba, OGBL та LCGB зазначається, що банк зіткнувся "з безпрецедентними проблемами через геополітичний контекст", пов'язаний із російським військовим вторгненням в Україну.

"Діяльність банку значною мірою орієнтована на російськомовних клієнтів, яким надаються послуги з управління статками та здійснення транзакцій", – йдеться в документі. Тепер банк змушений адаптувати свою структуру, зокрема кількість персоналу, до зниження активності та доходів.

Угоду банку з профспілками про колективні звільнення було досягнуто 25 жовтня після "напружених" переговорів на тлі "невизначеного контексту для банку". Профспілки запевнили, що їм "вдалося досягти заходів соціальної підтримки та позасудових компенсацій на користь постраждалих працівників".

East-West United Bank засновано 1974 року в Люксембурзі. 100% банку належить АФК "Система". Банк орієнтований на індивідуальних та корпоративних клієнтів, пов'язаних з Росією. Серед його клієнтів приватні особи з активами від 1 млн євро, а також компанії та біржові брокери.

Найбільший акціонер АФК "Система" російський мільярдер Володимир Євтушенков 13 квітня потрапив під санкції Великої Британії. Того ж дня стало відомо, що він передав 10% акцій АФК "Система" синові Феліксу Євтушенкову. Внаслідок цього частка Володимира Євтушенкова знизилася до 49,2%. Пізніше у квітні мільярдер пішов з посади голови ради директорів компанії.

Як повідомлялося, у вересні Вищий антикорупційний суд конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова в Україні.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року.