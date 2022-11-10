Новий голова Мінрегіону обіцяє прискорити оновлення будівельних норм

Міністерство розвитку громад та територій прискорює оновлення будівельних норм

Про це повідомив в.о. міністра Василь Лозинський, який очолив міністерство минулого тижня, передає Інтерфакс-Україна.

"В останні роки ми активно оновлювали будівельні норми. Зараз скорочуємо процедури для того, щоб можна було взяти найкращі світові практики. Приклад із 3D-принтом школи у Львові – одна з тих технологій, які ми як міністерство будемо впроваджувати. Тому що зараз час, що потребує швидких рішень, швидких змін, швидкого відновлення", – сказав Лозинський.

Він також повідомив про активну розробку містобудівних планів відновлення.

"Це вкрай важливо, особливо в містах, таких як Бородянка, де понад 80% зруйновано. Потрібен аналіз, як саме в майбутньому відновлювати ці міста. По суті це будівництво з чистого аркуша, з новими технологіями, інклюзивністю, енергоефективністю, інноваційними підходами. Працюємо за принципом "має бути краще, ніж було", – підкреслив Лозинський.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель. Зокрема, планується купити принтер та навчати на ньому архітекторів, інженерів та операторів.