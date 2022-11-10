На відновлення Маріуполя потрібно $14,5 мільярда, – мер

Із заарештованих за кордоном рахунків РФ на відновлення зруйнованого російськими загарбниками Маріуполя мають виділити $14,5 млрд.

Про це заявив Маріупольській міській голова Вадим Бойченко, виступаючи на презентації стратегії відродження Маріуполя – проєкту Mariupol Reborn, передає Укрінформ.

За словами Бойченка, за дорученням голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка в регіоні почали рахувати, які збитки завдала Росія своїми злочинами, які вона здійснювала у Маріуполі з 24 лютого, зруйнувавши місто майже на 90%.

"І сьогодні ми розуміємо чітко: що і як було зруйновано, скільки шкіл, дитячих садочків, лікарень, будинків приватного сектору, багатоквартирних наших будинків, скільки знищила Російська Федерація, скільки це коштує відновити. Ми порахували – це $14,5 млрд. Ми розуміємо те, що найближчим часом держава-терорист, яка оголосила війну Україні, має сплатити ці рахунки, має відновити державу Україна, має відновити наш Маріуполь", – заявив мер.

Бойченко розповів, що вже наступного тижня він особисто буде їхати в Європейській банк реконструкції та розвитку і прийме участь у підписанні меморандуму про співпрацю у вирішенні цього питання.

Читайте також: Окупанти планують знести третину багатоповерхівок у Маріуполі

"Це меморандум про 4 млн євро, які перетворяться на таке велике експертне середовище, яке буде працювати над майбутнім Маріуполя покроково. Напрацюємо що буде через рік, через два, три, п’ять, десять і п’ятнадцять років. Тобто Світовий банк дасть свою експертизу, зробить цю оцінку шкоди та збитків, зафіксує оціночне наше твердження про $14,5 млрд. Ми хочемо, щоб це зафіксувалося на рівні світу", – повідомив Бойченко.

Він пояснив, що ці гроші можна забрати у Росії, як країни-терористки, з її арештованих фінансів за кордоном.

Агресія Росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване ворожими обстрілами. Знищені та зруйновані підприємства, міська комунальна інфраструктура, школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки.

Маріуполь наразі без нормального постачання електрики, води, газу. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів.

Загарбники також продовжують зносити пошкоджені ними будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що метою Євросоюзу та його союзників має стати не тільки заморожування російських активів, але й використання їх для відновлення України, однак це складне законодавче завдання.