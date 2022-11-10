Українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг у 3,5 раза

Українські морські порти Дунайського регіону в січні-вересні 2022 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року в 3,5 раза – до понад 11 млн тонн.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації судноплавства Віктор Вишньов під час засідання робочої групи Дунайської комісії з юридичних та фінансових питань, передають Порти України.

"Із початку війни російський ВМФ паралізував комерційне судноплавство в Чорноморському та Азовському регіонах. Альтернативою морським комерційним перевезенням став Дунайський судноплавний шлях. Подальший розвиток дунайської логістики є важливою складовою економічної безпеки України. Наразі порти Дунаю стали основним водним шляхом для агроекспорту, їхня пропускна спроможність – до 1,5 млн тонн на місяць. Вантажообіг дунайських портів за дев’ять місяців 2022 року склав понад 11 млн тонн, що в 3,5 раза більше аналогічного періоду минулого року", – розповів Вишньов.

Учасники робочої групи розглядають питання, пов’язані з покращенням умов судноплавства на Дунаї.

За словами Вишньова, Україна, як відповідальна сторона Белградської конвенції, навіть в умовах російської військової агресії та руйнувань критичної інфраструктури утримує свої ділянки Дунаю в судноплавному стані та виконує всі необхідні роботи для забезпечення та покращення умов судноплавства.

У ході засідань учасники також приділили увагу міжнародному співробітництву Дунайської комісії та стратегічним напрямам її діяльності.