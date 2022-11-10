Влада Києва компенсуватиме 75% вартості генераторів для багатоповерхівок

Київрада затвердила Міську цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для потреб ОСББ та ЖБК міста Києва, яка передбачатиме компенсацію 75% вартості такого обладнання.

Відповідне рішення на пленарному засіданні Київської міської ради підтримав 71 депутат.

За словами депутатки Київради Лілії Пашинної, проєкт рішення підготовлено з метою компенсації об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків коштів на купівлю генераторів на випадок відключень електроенергії.

"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", – зазначила Пашинна.

Депутатка додала, що для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.

Як повідомлялося, раніше міська влада Львова вирішила компенсувати 50% вартості генераторів потужністю від 3 кВт (але не більше 30 тис. грн), які купуватимуть для мешканців багатоповерхових будинків.