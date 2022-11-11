Суд збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА до 10 мільйонів

Апеляційна палата Вищого антикорупційнго суду за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збільшила розмір застави з 6 млн грн до майже 10 млн грн колишньому голові Полтавської обласної державної адміністрації, викритому на одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві.

Про це йдеться в повідомленні САП.

Також суд зобов’язав підозрюваного носити електронний засіб контролю (браслет).

У той самий час суд апеляційної інстанції залишив без змін виконання особою таких обов’язків, як:

прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

не відлучатися із Полтави без дозволу детектива, прокурора чи суду;

повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії обов’язків – до 26 грудня 2022 року.

Відповідно до здобутої детективами НАБУ інформації, колишній очільник адміністрації, діючи у змові з іншими особами, вчиняв дії, направлені на незаконне одержання від представника приватних структур 176 тис. євро та автомобіля люкс-класу.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 жовтня повідомили про підозру колишнім голові Полтавської обласної державної адміністрації, його заступнику та раднику.

НАБУ та САП не називають прізвищ підозрюваних, проте відомо, що з 2014 по 2019 рік Полтавську ОДА очолював Валерій Головко, до цього він був народним депутатом від фракції "Батьківщина".

Як повідомлялося, у березні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Валерія Головка з посади голови Полтавської ОДА, а також ініціював звільнення його заступника Андрія Пісоцького через "серйозні претензії з боку Національного антикорупційного бюро".

Перед цим НАБУ провело обшуки у Головка, Пісоцького, його радника Олександра Литвинова та начальника Департаменту будівництва та ЖКГ Тимофія Голбана.

За даними слідства, фіндиректор консорціуму "Алві Род" Альбер Уваров отримав вимогу від першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцького придбати для голови ОДА Валерія Головка новий автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG як подарунок на його день народження. 16 листопада 2017 року Уваров придбав новий такий автомобіль вартістю близько 120 тис. євро та витратив ще близько 170 тис. євро на його тюнінг.

За даними "Прозорро", концерн "Алві Род" у 2016 році отримав замовлення від департаменту будівництва Полтавської ОДА на експлуатаційне утримання доріг області, вартість угоди склала 97,94 млн грн.

Засновниками концерну вказані ТОВ "Алві Род", латвійське ТОВ "Албуве" та німецькі Командитне товариство "Бау КГ Райнбек" та Командитне товариство "Баукг Ральштедт гмбх". Бенефіціарами вказані азербайджанець Амедов Азер Юсіф огли та німець Антоніацці Берндт-Ральф.