Нацбанк позбавив Богуслаєва права голосу в "Мотор-Банку"

Національний банк тимчасово позбавив президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва права голосу в "Мотор-Банку".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк" В’ячеслава Богуслаєва небездоганною та застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання права голосу за 100% акцій АТ "Мотор-Банк" строком на 1 рік", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення 10 листопада ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Зазначається, що підставою для ухвалення рішення стало отримання Нацбанком відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства РФ з 2000 року.

Регулятор нагадав, що в липні 2022 року перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи було доповнено такою ознакою: особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України.

Згідно з законодавством, право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком.

Нагадаємо, у 2017 році президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв сконцентрував безпосередньо 96,46% акцій "Мотор-Банку".

Читайте також: У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. "Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.