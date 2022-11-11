Виробництво пива в Україні впало з початку року на 28%

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) у січні-жовтні 2022 року знизилося на 28,6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 103,8 млн дал.

Про свідчать дані галузевої організації "Укрпиво", передає Інтерфакс-Україна.



Водночас зазначається, що галузь поступово відновлюється після падіння виробництва цього продукту у першому кварталі на 50% через російське вторгнення та зупинення частини пивоварних заводів країни.

Також спостерігається відновлення виробництва солоду. Зокрема, після падіння за підсумками першого кварталу 2022 року на 40,8% та різкого скорочення у червні на 50,6%, у січні-жовтні темпи скорочення виробництва знизилися до 17,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. За цей період було вироблено 146,5 тис. тонн солоду.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) за перше півріччя 2022 року знизилося на 32% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 57,6 млн дал.