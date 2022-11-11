БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна завершила збір пшениці – врожай через війну впав на 40%

Українські аграрії завершили збір пшениці, урожай склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Загалом станом на 10 листопада збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) при врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна, у тому числі:

  • пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
  • ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
  • кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн;
  • гречки обмолочено 112 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн;
  • проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.

Крім того:

  • збирання соняшника проведено на площі 4,4 млн га, (93%) намолочено 9,5 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га;
  • збір сої проведено на площі 1,4 млн га, (91%) намолочено 3,4 млн тонн при врожайності 24 ц/га;
  • ріпак зібрано на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
  • цукрових буряків викопано на площі 149 тис. га, (83%) накопано 7,3 млн тонн солодких коренів при врожайності 489 ц/га.

За даними Мінагрополітики, сільгосптоваровиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,8 млн тонн зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 63,7 ц/га.

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку – до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів – до 3,49 млн тонн (+24,9%).

зерно (1921) Мінагрополітики (1391) пшениця (193) урожай (554) зернові (1183)
Нужно быстрее получать деньги на восстановление, и строить промышленные фермы автоматизированные и со всех стран лучшим оборудованием автоматизированным и скотоводством заниматься и полями, а еще разминировать надо и убирать. На планете стукнуло 8 миллиардов людей и всем нужна еда. На производстве еды и на скотоводстве еще можно промышленные производства одежда делать и одевать людей всего мира. Нужны магазины онлайн и порты строить огромные для контейнеров для экспорта на весь мир товаров. Плюс в Украине ресурсов море и нужно для их добычи тоже лучшие компании Запада нанимать и мира для добычи и делать постройки для обработки ресурсов и дальнейшего производства товаров для всего мира и сырьем тоже экспортировать. И нужно получать и покупать много оружия ибо мы защищаем получается всю Европу от единственного наземного пути в Европу. Потому Европа должна увеличивать оборонные бюджеты и больше тренировать и вооружать Армию в Украине, а де-факто одну из Армий НАТО. Нужно много инженеров со всего Запада и мира друзей, чтобы строить укрепление этого пути на Европу. Украина - это ворота в Европу от другой части мира. И нужно Украину мощной сделать и красавицей. Престиж Запада! И нужно в Украине строить постройки для мировых собраний по политическим вопросам. И Украина по айти развита и нужно строить больше технопарков и техногородов и технообластей, как кремниевая долина разростается и эти технообласти так развивались. Строить там много институтов, чтобы со всего мира приезжали учиться и было много молодежи. И все строить при помощи технологических парков мира. События объединяющие делать и т.п. Нужно быстрее деньги репарационные России получить и Планы Маршала.
показати весь коментар
11.11.2022 19:41 Відповісти

