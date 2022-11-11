Німеччина продовжила строк експлуатації атомних станцій до кінця опалювального сезону

Парламент Німеччини проголосував за продовження терміну експлуатації трьох атомних станцій до 15 квітня 2023 року.

Про це пише Bild, передає LIGA.net.

У рамках поетапного переходу на "зелену" енергетику Німеччина готувалася вивести АЕС з експлуатації до кінця цього року. Проте за умов енергетичної кризи уряд наполягав на продовженні експлуатації АЕС, щоб уникнути відключення електроенергії взимку.

Фракція ХДС/ХСС також виносила на голосування альтернативний законопроєкт щодо продовження роботи АЕС до 31 грудня 2024 року. На думку фракції, проблеми з енергопостачанням взимку 2023/2024, ймовірно, будуть серйознішими, ніж нинішньої зими. Однак, цей законопроєкт депутати Бундестагу не підтримали.

Читайте також: США виділять Румунії $3 мільярди на будівництво двох ядерних реакторів

Німеччина ще у 2000 році вирішила поступово відмовитися від атомної енергетики. На той момент у країні діяли 19 АЕС. У 2011 році після катастрофи на АЕС "Фукусіма" в Японії було вирішено завершити цей процес до кінця 2022 року.

Зараз у Німеччині залишилося лише три АЕС: "Емсланд", "Ізар" та "Некарвестгайм". Їх мали відключити 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні.