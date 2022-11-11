Японія виділила $14 мільйонів на експорт української пшениці до Сомалі

Уряд Японії прийняв рішення щодо виділення $14 млн екстреної безвідплатної грантової допомоги для підтримки Федеративної Республіки Сомалі в подоланні продовольчої кризи. Ця допомога буде спрямована на передачу української пшениці, наданої на безвідплатній основі урядом України, через Всесвітню продовольчу програму ООН до Сомалі та роздачу серед місцевого населення.

Про це йдеться в повідомленні Посольства Японії в Україні.

Як підкреслили в Посольстві, Японія продовжуватиме діяльність, спрямовану на розвиток та поліпшення гуманітарної ситуації в країнах, де посилюється продовольча криза.

