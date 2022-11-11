БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Томпенеджерів "Нафтогазу" зобов’язали подавати декларації про доходи

Уряд зобов’язав керівників НАК "Нафтогаз України" подавати декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідні зміни передбачені новою редакцією статуту "Нафтогазу", яку Кабмін затвердив своєю постановою 3 листопада, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зокрема, уряд прибрав зі статуту НАК положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права. Таким чином, НАК "Нафтогаз України" є юридичною особою публічного права.

"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування". Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції). Тобто не всі працівники НАК "Нафтогаз України" мають декларуватися та підпадають під обмеження", – пояснюють у НАЗК.

Крім декларування, на цих посадових осіб "Нафтогазу" поширюються вимоги щодо:

  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону "Про запобігання корупції");
  • запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36 закону);
  • політичної нейтральності (ст. 40 закону);
  • до поведінки осіб (ст. 37 закону);
  • обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 закону);
  • одержання подарунків (ст. 23 закону) та інше.

Читайте також:  Вітренко визнав виплату багатомільйонної премії від "Нафтогазу" у вигляді облігацій

Як повідомлялося, через запровадження воєнного стану Верховна Рада дозволила не подавати електронні декларації чиновникам та посадовцям до його завершення. Однак у НАЗК зазначали, що законопроєкт про відновлення електронного декларування вже перебуває на розгляді у Верховній Раді та може бути ухвалений найближчим часом. 

