Томпенеджерів "Нафтогазу" зобов’язали подавати декларації про доходи
Уряд зобов’язав керівників НАК "Нафтогаз України" подавати декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Відповідні зміни передбачені новою редакцією статуту "Нафтогазу", яку Кабмін затвердив своєю постановою 3 листопада, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Зокрема, уряд прибрав зі статуту НАК положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права. Таким чином, НАК "Нафтогаз України" є юридичною особою публічного права.
"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування". Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції). Тобто не всі працівники НАК "Нафтогаз України" мають декларуватися та підпадають під обмеження", – пояснюють у НАЗК.
Крім декларування, на цих посадових осіб "Нафтогазу" поширюються вимоги щодо:
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону "Про запобігання корупції");
- запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36 закону);
- політичної нейтральності (ст. 40 закону);
- до поведінки осіб (ст. 37 закону);
- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 закону);
- одержання подарунків (ст. 23 закону) та інше.
Як повідомлялося, через запровадження воєнного стану Верховна Рада дозволила не подавати електронні декларації чиновникам та посадовцям до його завершення. Однак у НАЗК зазначали, що законопроєкт про відновлення електронного декларування вже перебуває на розгляді у Верховній Раді та може бути ухвалений найближчим часом.
