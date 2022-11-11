Одна з найбільших криптовалютних бірж FTX оголосила про банкрутство

Криптовалютна біржа FTX ініціювала банкрутство відповідно до статті 11 Кодексу про банкрутство США, а головний виконавчий директор компанії Сем Банкман-Фрід залишив свою посаду.

Про це йдеться в повідомленні FTX, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, новим CEO компанії стане Джон Рей ІІІ.

"FTX та 130 афілійованих із нею компаній подали заяви про банкрутство до суду Делавера, щоб розпочати впорядкований процес оцінки та монетизації активів на користь усіх зацікавлених осіб", – йдеться в повідомленні.

Раніше цього тижня найбільша криптовалютна біржа Binance, яка планувала покупку активів FTX, відмовилася від операції після проведення due diligence. Своє рішення компанія пояснила виявленими помилками FTX в управлінні коштами клієнтів, а також повідомленнями про розслідування американських регуляторів щодо цього майданчика.

Після цього глава FTX Сем Банкман-Фрід заявив, що біржі потрібне фінансування у розмірі до $8 млрд у зв'язку з масовим виведенням клієнтами коштів із біржі.