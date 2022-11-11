Шмигаль закликав українців вчитися жити у режимі постійної економії електроенергії
Українцям напередодні зими треба навчитися жити в режимі постійної економії електроенергії.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час наради з головами обласних військових адміністрацій західних регіонів, повідомляє пресслужба уряду.
Він наголосив , що основне завдання на поточний опалювальний сезон – це економія.
"Треба навчитися жити в режимі постійного заощадження та максимально забезпечити громади альтернативними енергогенеруючими засобами. Рішенням уряду ми вже звільнили від сплати ПДВ та ввізного мита товари для енергетики та забезпечення тепла", – нагадав прем’єр.
За його словами, вчасний старт опалювального сезону дозволить частково зняти навантаження з електромережі, що дасть енергетикам більше можливостей балансувати та відновлювати систему.
Учасники обговорили стан підключення до тепла шкіл, лікарень та житлових будинків, захист об’єктів критичної інфраструктури від ворожих атак та ситуацію із розміщенням внутрішньо переміщених осіб.
Згідно із повідомленням, голови ОВА прозвітували про старт опалювального сезону у своїх регіонах. Зокрема на Закарпатті та Хмельниччині запущені в роботу 100% котелень, на Тернопільщині – майже 100%, на Волині – 93%, в Івано-Франківській області – 92%, у Львівській – 27%, в Рівненській – 94%, в Чернівецькій області – понад 70%.
"Загалом по Україні підключено до тепла вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. Проте в усіх областях і містах мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це особиста відповідальність мерів, голів громад та очільників ОВА", – додав Шмигаль.
Як повідомлялося, з 10 жовтня об’єкти енергетичної інфраструктури України зазнають масованих атак Росії. За даними Міненерго, у результаті обстрілів ракетами, дронами та артилерією пошкоджень і руйнувань зазнало близько 40% енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього по усій Україні застосовуються графіки відключення електроенергії, в окремих регіонах відбуваються аварійні відключення.
И это более чем серьезная проблема! Как бы кому не нравилось, но решение тут только одно. Со стороны государства решение о тотальной установке устройств контроля и поднятие цен еще раз в 10 (да, до наших людей только так доходит, что пора что-то менять именно через "боль")
К примеру в Германии на каждой батарее висит датчик, анализирующий разницу температуры в помещении и в батарее. Если батарея теплее, начинает передавать сигнал на щитовую в подъезде, а та, в свою очередь, уже на центральный сервер. И да, наши пытались обкладывать их мокрыми тряпками - не работает. Поэтому немец, уходя на работу, закручивает батарею, а вернувшись домой, открывает только ту, которая нужна. Вы просто на секунду представьте на сколько это огромная экономия ресурсов и денег за год в масштабе страны!
Про сортировку мусора я даже не заикаюсь. Нам до этого еще пердеть и пердеть.
Реформы начинаются в голове. Детей своих нужно учить прежде всего что такое правильно.
Клована выбирали люди "уставшие от вайны" и против "барыги" Порошенко. Вот и вся правда. А что делают с детьми, протягивающими ручонки к открытому огню? Ата-та делают. Вот только с зебирателями уже сложнее, никакие ата-та уже не помогут...
Я хочу напомнить, что взятки на таможне берет не лысый из 95го, а копает бурштин не ермак, сливают отходы с ферм в речки не семья зели и т.д. и т.п. Это все мы - обычные украинцы. Я вообще не цепляюсь за партии или фамилии. Для меня все эти люди временные. Наемные сотрудники. В этом и есть основной принцип демократии, не зацикливаться на партиях и фамилиях. Сегодня одни, завтра другие. Главное, чтобы становилось с каждым разом лучше.
Ответь на вопрос или отвали, подоляшака! Недавно на работу взяли? И почем за твой коммент тебе платят?
Шестереночка я конечно помельче. Ушел со службы старлеем в должности командира роты, в своем родном Запорожье.
А по факту получается так. В обсуждении способов энергоэффективности вы влазите со своим абсолютно не в тему замечанием по поводу преступной сдачи Чонгара.
В итоге, оказывается, что вы офицер, покинувший Крым в 2014-м "без единого выстрела". У психологов это вроде называется "биполярочка" Причем я хочу очень жирно подчеркнуть, что считаю, что сдача Крыма тогда была необходимостью и по другому вы поступить не могли.
Но! Если следовать именно вашей логике, то Чонгар сдали предатели (я так понимаю выполнив некий "преступный приказ".) В результате чего был захвачен юг страны. И если дальше следовать вашей логике, то сдав Крым, вы создали плацдарм для дальнейшего закрепления и продвижения войск в тот же Херсон. Так где тут логика? Чем лично вы, подполковник, отличаетесь от того, кто сдал Чонгар? И еще раз повторюсь, т.к. представляю как у вас там сейчас подгорает от моего вопроса. Что и Крым и Чонгар (к огромному сожалению) было удержать невозможно
Ну давай, розкажи. Вперед.
Сарказм звичайно, даю гарантію, що не одна держморда, ніколи й нічого собі не прикрути чи скрути, тільки для людей.
«Укрэнерго» сообщает, что ночью рашисты нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре и опять введены аварийные отключения во всех тех же областях-«терпилах».
Давайте признаем одно из двух. Или у нас «проходной двор» в небе и Путлер без малейших проблем может в любой момент оставить всех без света. Или нас просто всех за лохов держат с этими отключениями.
если попали в объект критической инфраструктуры Винницкой области, почему у них плановые отключения лишь с 15 до 20, тогда как в Киевской и др.центральных с 5 до 23???
А зачем?На что и кого потом сваливать вину за отключения?
Читайте матчастину. Виробництво е/е не зупинялося. Це не яблука, їх не можна покласти в кошик і у склад. Обов'язково з тієї сторони провода має бути споживач. Оскільки Україні не дають електроенергію, значить споживач це не Україна. А хто? Відповідь очевидна. А якщо згадати, як за місяця півтора ледь не кожний день у всіх смі писали що мовляв ну так невигідно продавати е/е в Україну, ну такий невигідний тариф, ну просто без ножа себе ріжуть - то зразу пазл складеться.
Запуск отопительного сезона-это уже снижение нагрузки на электросети(+ экономия,ибо перестают включать электрообогревательные приборы).Плюс миллионы людей выехало из страны,тоже экономия и снижение нагрузки.
Власть в наглую лошит народ Украины...
клован зі скумбрією великі економісти..
7 вересня Кабмін заборонив експорт коксівного вугілля, але https://e-b.com.ua/uryad-tak-i-ne-zaboroniv-axmetovu-i-novinskomu-eksport-koksivnogo-vugillya-4936 не опублікував це рішення . Таким чином, рішення не вступило в силу і експорт коксівного вугілля продовжився.
Відповідні рішення належать до компетенції прем'єра Дениса Шмигаля, який до роботи в уряді очолював Борштинську ТЕС ДТЕК Ахметова. Водночас експорт вугілля - це інтерес холдингу ДТЕК Ахметова, який є основним видобувником в Україні.
На засіданні 1 листопада Кабінет міністрів https://biz.censor.net/n3377636 на експорт коксівного вугілля. Таким чином заборона на експорт коксівного вугілля була скасована.
В результаті через одночасний експорт електроенергії, який був вигідний Офісу президента, та не до кінця заборонений експорт вугілля, який вигідний ДТЕК Ахметова, і спрацювання запасів вугілля на складах ТЕС в грудні, коли споживання електроенергії зросте, Україні доведеться розпочати імпорт дорогої електроенергії з ЄС. Джерело: https://biz.censor.net/r3378379
Особливо мені сподобалися оці казочки про аварійне відключення через якісь там ураження у Вінниці, про які ніхто нічого не чув, а в самій Вінниці не було аварійних відключень, а просто планово не було світла з 15 до 21.
Тим часом Київ - в 6 ранку вже потушили. От скажіть бляха мені, ну звідки може взятися пік споживання В 6 ГОДИН ГРЬОБАНОГО РАНКУ?
Я вже з цими графіками спати в 18 годин лягаю, а в 3 ночі вже встаю. Повністю збитий мій людський графік, на роботі млявість,втома.
Київ,Троєщина о 4-55 весьмасив відключений....
НаБуя Коли ВСІ сплять!!!!???
ПНХ "розумнику".
А потім маленький енергетик вішає на вуха локшину)))
По суті відповіді будуть? Чи зразу звалиш з теми, як зазвичай ви і робите?
зате як зараз піднялися продавці свічок, батарейок, фонарів, акумуляторів, пауербанків генераторів, палива, газових плиток
"Прем'єр пояснив, що таке рішення дозволить прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, а також задовільнить попит серед населення та зменшить ціни на відповідну продукцію."
Звучит красиво, вроде для людей
Текст https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-tovariv-u-tomu-chisli-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-t091122
Но есть сноска, чтобы не было налога надо приложить документы, которые подтверждают что товар относится к данной категории.
Обычный человек вряд-ли сможет приложить эти документы, на товар (power station) купленный в Польше - поэтому прийдется платить налог.
Или покупать в Украине, но такие товары подорожали и стоят в 2-2.5 раза дороже Польши.
Проще было повысить лимит на посылки со 150евро хотябы до 500-1000.
В общем сделали не для людей, а для продавцов.
Народ должен жить хорошо
Народ должен жить
хорошо
Народ должен
жить хорошо
Препізедент на шарнірах у бородатої бабці, ОПа дЄрьмака у кожній дупі держморди і ще якесь недорозуміння корчить із себе виконавчу владу, а по суті- потішний балванчик для відведення очей.
В даний час на вимогу великих деревообробних концернів в Кабміні на розгляді проект заборони експорту паливних дров. Робиться це з метою зниження закупівельних цін на Держаукціонах по продажу деревини. При цьому лобісти цинічно прикриваються ЗСУ та населенням, хоча ціни для населення законодавчо обмежені 3% рентабельності. На аукціонах для підприємців ціни в двічі подекуди втричі вищі. І саме на ті кошти, за які купують дров'яну сировину підприємці, Дежлісгоспи мають змогу забезпечувати армію безплатними та населення відносно дешевими дровами. І хоч експорт паливних дров займає всього лиш 10-15 відсотків від всієї кількості дровяної сировини - участь малого бізнесу в аукціонах дозволяє державі продавати деревину за світовими цінами в тому числі і для виробників дсп, плит, столешниць та великих заводів. Ці виробництва споживають більше половини всієї дров'яної сировинив Україні.
Дані виробництва дуже енергоємні , і тому недоцільно забезпечення їх на даний час дешевою сировиною за рахунок Держбюджету.
Зараз в бізнесі по продажу колотих дров на експорт до ЄС зайнято понад 60 тисяч працівників адже це дуже трудоємкий процес,хоча при цьому витрачається мінімум електроенергії. Всі вони опиняться миттєво на вулиці, а сотні фірм збанкрутують. Бо неможливо не збанкрутувати коли ти купив на аукціоні бук за 3т.м3, а в разі заборони експорту не зможеш продати за ціною 1тисячу гривень (приблизна державна ціна для населення).
На бізцензорі зявилась спонсорована стаття, яку до слова заборонено коментувати, де помилково приведено твердження що Венгрія та Греція заборонила експорт дров. Щоб пересвідчитись що це не так досить зайти на любий міжнародний сайт торгівлі деревиною. Наприклад Fordaq. Спокійно кожен бажаючий може придбати дрова в Венгрії. А Греція не експортує в Північну Європу лише тому, що там транспортне плече близько 3000км та перевезення коштує 6-7 тисяч євро, а наприклад зі Львову в Ганновер 1200км.
І хоча експорт колотих дров займає малий відсоток від всієї переробки дровяної деревини, проте він дозволяє утримувати високі ціни на Держаукціонах (тобто більше доходів Бюджету України) та запобігає монополії великих концернів. Крім того цей бізнес-це дуже великий роботодавець, що особливо важливо в час війни та руйнування терористами з росії багатьох підприємств.
та всіх хто коло корита
Вчіться жити на мінімальну зарплату на постійній основі до кінця свого життя
Ан ні, зелені вийшли з такою ж самою програмою й отримали 73% на виборах.
Автопарк КМУ та ДУСі передадуть через Резнікова на допомогу ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
Молодець, Шмигаль, рішучий і відвертий, як під час засідань Уряду,…совкові звички треба закінчувати на 30 році відновлення України !!!
Розуміє вчасно!!
Об'являйте вже ДТЕК та УКРєнерго банкротами та повертайте всю єнергетику у власність держави.
Все одно відновлювати єнергетику прийдеться за бюджетний кошт, та за рахунок підвищення платні за ел. енергію.
Бо допомогу знову вкрадуть, а за офшорні гроші з "прибутку" олігархи вам нічого робити не будуть, так і будемо конати у темряві.
Та ну!
Без світла сидять тільки 8 областей, вся Західна і Південна Україна зі світлом
Які в кого графіки?
Я в Київській області живу, світло вимикають кожен день по 12 годин (4 через 4). У кого так само ?
Але мій куток (пару десятків будинків) не вимикають, бо тут живе начальник РЕСу.
Всього 2 рази світла не було, - один раз 4 години, другий, - 2.
Так само