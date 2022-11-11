Шмигаль закликав українців вчитися жити у режимі постійної економії електроенергії

Українцям напередодні зими треба навчитися жити в режимі постійної економії електроенергії.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час наради з головами обласних військових адміністрацій західних регіонів, повідомляє пресслужба уряду.

Він наголосив , що основне завдання на поточний опалювальний сезон – це економія.

"Треба навчитися жити в режимі постійного заощадження та максимально забезпечити громади альтернативними енергогенеруючими засобами. Рішенням уряду ми вже звільнили від сплати ПДВ та ввізного мита товари для енергетики та забезпечення тепла", – нагадав прем’єр.

За його словами, вчасний старт опалювального сезону дозволить частково зняти навантаження з електромережі, що дасть енергетикам більше можливостей балансувати та відновлювати систему.

Учасники обговорили стан підключення до тепла шкіл, лікарень та житлових будинків, захист об’єктів критичної інфраструктури від ворожих атак та ситуацію із розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Згідно із повідомленням, голови ОВА прозвітували про старт опалювального сезону у своїх регіонах. Зокрема на Закарпатті та Хмельниччині запущені в роботу 100% котелень, на Тернопільщині – майже 100%, на Волині – 93%, в Івано-Франківській області – 92%, у Львівській – 27%, в Рівненській – 94%, в Чернівецькій області – понад 70%.

"Загалом по Україні підключено до тепла вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. Проте в усіх областях і містах мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це особиста відповідальність мерів, голів громад та очільників ОВА", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, з 10 жовтня об’єкти енергетичної інфраструктури України зазнають масованих атак Росії. За даними Міненерго, у результаті обстрілів ракетами, дронами та артилерією пошкоджень і руйнувань зазнало близько 40% енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього по усій Україні застосовуються графіки відключення електроенергії, в окремих регіонах відбуваються аварійні відключення.