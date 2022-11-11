БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 910 98

Шмигаль закликав українців вчитися жити у режимі постійної економії електроенергії

шмигаль

Українцям напередодні зими треба навчитися жити в режимі постійної економії електроенергії.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час наради з головами обласних військових адміністрацій західних регіонів, повідомляє пресслужба уряду.

Він наголосив , що основне завдання на поточний опалювальний сезон – це економія.

"Треба навчитися жити в режимі постійного заощадження та максимально забезпечити громади альтернативними енергогенеруючими засобами. Рішенням уряду ми вже звільнили від сплати ПДВ та ввізного мита товари для енергетики та забезпечення тепла", – нагадав прем’єр.

За його словами, вчасний старт опалювального сезону дозволить частково зняти навантаження з електромережі, що дасть енергетикам більше можливостей балансувати та відновлювати систему.

Читайте також: "Укренерго" повідомило про аварійні обмеження електроенергії у Києві та семи областях (оновлено)

Учасники обговорили стан підключення до тепла шкіл, лікарень та житлових будинків, захист об’єктів критичної інфраструктури від ворожих атак та ситуацію із розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Згідно із повідомленням, голови ОВА прозвітували про старт опалювального сезону у своїх регіонах. Зокрема на Закарпатті та Хмельниччині запущені в роботу 100% котелень, на Тернопільщині – майже 100%, на Волині – 93%, в Івано-Франківській області – 92%, у Львівській – 27%, в Рівненській – 94%, в Чернівецькій області – понад 70%.

"Загалом по Україні підключено до тепла вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. Проте в усіх областях і містах мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це особиста відповідальність мерів, голів громад та очільників ОВА", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, з 10 жовтня об’єкти енергетичної інфраструктури України зазнають масованих атак Росії. За даними Міненерго, у результаті обстрілів ракетами, дронами та артилерією пошкоджень і руйнувань зазнало близько 40% енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього по усій Україні застосовуються графіки відключення електроенергії, в окремих регіонах відбуваються аварійні відключення.

Автор: 

Кабмін (7914) електроенергія (4356) опалювальний сезон (1174) Шмигаль Денис (1559)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Ми бачимо як неголений клоун економить на відосиках і марафоні.
показати весь коментар
11.11.2022 19:31 Відповісти
+21
"Давайте сейчас угомоним свою Зе ненависть. И посмотрим правде в глаза."
Клована выбирали люди "уставшие от вайны" и против "барыги" Порошенко. Вот и вся правда. А что делают с детьми, протягивающими ручонки к открытому огню? Ата-та делают. Вот только с зебирателями уже сложнее, никакие ата-та уже не помогут...
показати весь коментар
12.11.2022 12:13 Відповісти
+21
Я и голосовал и буду голосовать за патриотов Украины, а квартальное недоразумение даже за три (три года, Карл!!!) так и не стал патриотом Украины...
показати весь коментар
12.11.2022 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми бачимо як неголений клоун економить на відосиках і марафоні.
показати весь коментар
11.11.2022 19:31 Відповісти
Давайте сейчас угомоним свою Зе ненависть. И посмотрим правде в глаза. Понятие энергоэффективности отсутствует в стране как класс. Причем в первую очередь в голове людей. Только часть жителей частного сектора серьезно принимают меры экономии энергоресурсов для себя, а значит и затрат страны в целом. У меня масса знакомых, которые считают, что зимой открыть окно на проветривание это правильней, чем установить на батареи краники и прикрутить их при необходимости. А оправдание там простое. "А нафига? Один хрен в конце месяца сумма в платежке не поменяется. Зачем тратить деньги на краники и услуги сантехника?". Так вся страна и греет улицу. Тоже самое касается и воды. Даже в частнике. Зачем рыть скважину и покупать насос, если можно на счетчик питьевой воды прицепить неодиновый магнит и поливать огород?

И это более чем серьезная проблема! Как бы кому не нравилось, но решение тут только одно. Со стороны государства решение о тотальной установке устройств контроля и поднятие цен еще раз в 10 (да, до наших людей только так доходит, что пора что-то менять именно через "боль")

К примеру в Германии на каждой батарее висит датчик, анализирующий разницу температуры в помещении и в батарее. Если батарея теплее, начинает передавать сигнал на щитовую в подъезде, а та, в свою очередь, уже на центральный сервер. И да, наши пытались обкладывать их мокрыми тряпками - не работает. Поэтому немец, уходя на работу, закручивает батарею, а вернувшись домой, открывает только ту, которая нужна. Вы просто на секунду представьте на сколько это огромная экономия ресурсов и денег за год в масштабе страны!

Про сортировку мусора я даже не заикаюсь. Нам до этого еще пердеть и пердеть.

Реформы начинаются в голове. Детей своих нужно учить прежде всего что такое правильно.
показати весь коментар
12.11.2022 12:00 Відповісти
"Давайте сейчас угомоним свою Зе ненависть. И посмотрим правде в глаза."
Клована выбирали люди "уставшие от вайны" и против "барыги" Порошенко. Вот и вся правда. А что делают с детьми, протягивающими ручонки к открытому огню? Ата-та делают. Вот только с зебирателями уже сложнее, никакие ата-та уже не помогут...
показати весь коментар
12.11.2022 12:13 Відповісти
Если вам что-то не нравится, проголосуете на следующих выборах. Я здесь пишу про отношение людей к ресурсам, а вам все мерещится порох
показати весь коментар
12.11.2022 14:34 Відповісти
Я и голосовал и буду голосовать за патриотов Украины, а квартальное недоразумение даже за три (три года, Карл!!!) так и не стал патриотом Украины...
показати весь коментар
12.11.2022 14:39 Відповісти
Это ваш выбор как гражданина Украины. Каждый будет поступать, как считает правильным.
показати весь коментар
12.11.2022 15:11 Відповісти
А правильно было разминировать Чонгар?
показати весь коментар
12.11.2022 15:14 Відповісти
Эти вопросы (лично в моем понимании) абсолютно тупые. Рашка спонсировала нашу власть и наших силовиков десятилетиями. Вспомните чивакуню. Крысы везде. Сдача Херсона и переправы это местное предательство. Какие-то морды из силовиков и местной власти получили за это много бабла и свалили, кстати не факт что в рашку. А почему тупые? Меня поражает наивность людей, которые думают, что если бы не зеленые, красные, оранжевые, шоколадные или кто либо еще, то двинувшая орда в 200тыс чел., превосходящая по вооружению наших в десятки раз, уперлась бы в невидимую стенку и рассыпалась, так ничего и не захватив. Это до уныния наивно.
Я хочу напомнить, что взятки на таможне берет не лысый из 95го, а копает бурштин не ермак, сливают отходы с ферм в речки не семья зели и т.д. и т.п. Это все мы - обычные украинцы. Я вообще не цепляюсь за партии или фамилии. Для меня все эти люди временные. Наемные сотрудники. В этом и есть основной принцип демократии, не зацикливаться на партиях и фамилиях. Сегодня одни, завтра другие. Главное, чтобы становилось с каждым разом лучше.
показати весь коментар
12.11.2022 15:39 Відповісти
А правильно было разминировать Чонгар?
Ответь на вопрос или отвали, подоляшака! Недавно на работу взяли? И почем за твой коммент тебе платят?
показати весь коментар
12.11.2022 15:46 Відповісти
Ты больной? Я вроде все подробно описал! Хочешь прямой ответ - не правильно! Это предательство, за которое необходимо находить и сажать виновных
показати весь коментар
12.11.2022 15:52 Відповісти
Вот тут тебе плюс! Находи в последствии баланс между зарабатыванием бабла за проплаченные комменты и настоящим патриотизмом.
показати весь коментар
12.11.2022 15:55 Відповісти
Дядя! Я подполковник ЗСУ в запасе. Служил в Севастополе не аэродроме (204 БрТА на Бельбеке). В 14 году в апреле вышел из Крыма. Прослужил после этого до 19 года и уволился уже в Луцке. А вот теперь к тебе, МЕГА ПАТРИОТ, вопрос: где ты был лично???
показати весь коментар
12.11.2022 16:20 Відповісти
У дохлого януковоща спроси. А ты где служил, воин?
показати весь коментар
12.11.2022 16:39 Відповісти
мда...
показати весь коментар
15.11.2022 16:47 Відповісти
сильный ответ, боец.
показати весь коментар
15.11.2022 16:51 Відповісти
Это не ответ. А проверка вернули ли меня из бана по вашей милости
показати весь коментар
15.11.2022 17:06 Відповісти
Вообще немного не по мужски. Спамить каждое мое сообщение, добиваясь отправки в бан, после чего задавать вопросы)
Шестереночка я конечно помельче. Ушел со службы старлеем в должности командира роты, в своем родном Запорожье.
А по факту получается так. В обсуждении способов энергоэффективности вы влазите со своим абсолютно не в тему замечанием по поводу преступной сдачи Чонгара.
В итоге, оказывается, что вы офицер, покинувший Крым в 2014-м "без единого выстрела". У психологов это вроде называется "биполярочка" Причем я хочу очень жирно подчеркнуть, что считаю, что сдача Крыма тогда была необходимостью и по другому вы поступить не могли.
Но! Если следовать именно вашей логике, то Чонгар сдали предатели (я так понимаю выполнив некий "преступный приказ".) В результате чего был захвачен юг страны. И если дальше следовать вашей логике, то сдав Крым, вы создали плацдарм для дальнейшего закрепления и продвижения войск в тот же Херсон. Так где тут логика? Чем лично вы, подполковник, отличаетесь от того, кто сдал Чонгар? И еще раз повторюсь, т.к. представляю как у вас там сейчас подгорает от моего вопроса. Что и Крым и Чонгар (к огромному сожалению) было удержать невозможно
показати весь коментар
15.11.2022 17:03 Відповісти
Сынок, я никого в спам не отправляю. Это раз. А второе это то, что ты такой старлей, как из меня генераллиссимус. Не рассуждай там, где ничего не соображаешь.
показати весь коментар
15.11.2022 17:40 Відповісти
один из факторов вторжения что клован в упор не видел или не хотел верить подготовку к вторжению, да ещё дороги по пути вторжения построил вместо того чтобы строить оборонные сооружения, даже мины снял... вот орда и решила воспользоваться шансом
показати весь коментар
14.11.2022 09:00 Відповісти
Наступні вибори будуть після закінчення війни та скасування ВС. Закінчення війни поки що не видно. Навіть якщо Україна відновить свої кордони станом на 1991 рік, кацапи все одно стрілятимуть ракетами зі своєї території через кордон. Адже ЖОДЕН російський ракетний завод не зруйнований!
показати весь коментар
13.11.2022 08:21 Відповісти
розповісте "про слэдующіэ вибори" Януковичу
показати весь коментар
13.11.2022 16:59 Відповісти
Німеччина вже скоротила споживання газу на 20 % -офіційні дані.А у нас ? А у нас у важливій темі про економію знову розвели політичний срач, замість того ,щоб поділитись якимись мудрими порадами ,як можна заощадити ...
показати весь коментар
12.11.2022 12:14 Відповісти
Ну то розкажіть нам, нерозумним, як можна заощадити в однокімнатній квартирі, де включений лише холодильник і лед-лампочка в кімнаті, де сидиш? Ну ще раз в день заряджається ліхтар, який розяджається *****, бо 70% часу коли ти дома немає електрики ні ***. І раз на день включається ненадовго електроплита, бо треба хочаб суп розігріть або картоплю з яйцями посмажить, щоб ноги не протягнути - і то, раз на день тому ж, чому й розряджається ліхтар...
Ну давай, розкажи. Вперед.
показати весь коментар
12.11.2022 14:10 Відповісти
Та ви, Станіславе, жируєте? Холодильник, плитка, лампочка та кип'ятильник ще є напевно? Треба вставати із сходом та лягати із заходом сонця, тримати недоїдки на підвіконні та розігрівати їжу теплом тіла...

Сарказм звичайно, даю гарантію, що не одна держморда, ніколи й нічого собі не прикрути чи скрути, тільки для людей.
показати весь коментар
12.11.2022 20:51 Відповісти
Я ж кажу ,спеціально для нерозумних, якщо нема чого висловитись по темі матеріалу - не какай. Тут є форум,створи там тему про заощадження і скигли про своє однокімнатне життя з розрядженим ліхтариком.
показати весь коментар
13.11.2022 15:58 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
13.11.2022 17:00 Відповісти
Пішов на ***, житель печерська *******.
показати весь коментар
13.11.2022 19:28 Відповісти
істерика в зелефана ? випий зелену таблеточку!
показати весь коментар
13.11.2022 21:01 Відповісти
Хм, прошу пояснения. Как батарея может нагреть помещение, имея такую же температуру как и воздух в помещении? Т.е. из помещения не происходит никакого рассеивания тепла? Это супер термос? А по поводу краников на батареях в многоквартирных домах - не будьте наивным, призывы к совести еще никогда не двигали прогресс. Только его величество кошелек, он же гаманец. Кстати, по этому поводу есть познавательная история, как некий правитель в средневековой Германии простимулировал жителей не выбрасывать мусор на улицу!
показати весь коментар
13.11.2022 00:23 Відповісти
не витрачайте енергію на це трололо... Воно тут на зарплаті, тільки нік-нейм (https://biz.censor.net/user/536241)- це вже психіатрія.
показати весь коментар
13.11.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 19:41 Відповісти
Из телеграмм-канала Д.Корнейчука:

Дмитрий Корнейчук, [11.11.2022 11:15]
«Укрэнерго» сообщает, что ночью рашисты нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре и опять введены аварийные отключения во всех тех же областях-«терпилах».

Давайте признаем одно из двух. Или у нас «проходной двор» в небе и Путлер без малейших проблем может в любой момент оставить всех без света. Или нас просто всех за лохов держат с этими отключениями.

Blessed, [11.11.2022 15:14]
если попали в объект критической инфраструктуры Винницкой области, почему у них плановые отключения лишь с 15 до 20, тогда как в Киевской и др.центральных с 5 до 23???

Источник: https://t.me/DmitryKorneychuk/4014
показати весь коментар
11.11.2022 19:55 Відповісти
Дурня якась...
показати весь коментар
11.11.2022 22:28 Відповісти
Это какой-то пародокс!!! Но самое интересное то, что все знали, еще с весны, что орки будут бить по энергетике. И как подготовились? Может можно было трансформаторы в бетонные боксы закрыть?
показати весь коментар
13.11.2022 00:26 Відповісти
И как подготовились? Может можно было трансформаторы в бетонные боксы закрыть?
А зачем?На что и кого потом сваливать вину за отключения?
показати весь коментар
13.11.2022 00:35 Відповісти
Підготувались, коли почали продавати нашу е/е в Європу.
Читайте матчастину. Виробництво е/е не зупинялося. Це не яблука, їх не можна покласти в кошик і у склад. Обов'язково з тієї сторони провода має бути споживач. Оскільки Україні не дають електроенергію, значить споживач це не Україна. А хто? Відповідь очевидна. А якщо згадати, як за місяця півтора ледь не кожний день у всіх смі писали що мовляв ну так невигідно продавати е/е в Україну, ну такий невигідний тариф, ну просто без ножа себе ріжуть - то зразу пазл складеться.
показати весь коментар
13.11.2022 19:32 Відповісти
Саме так в небі не порядок!Бо у нас мудрі люди обрали тих хто три роки будували дороги в тридорога.А потім знову скулять що їм всі винні.
показати весь коментар
13.11.2022 01:36 Відповісти
Згідно із повідомленням, голови ОВА прозвітували про старт опалювального сезону у своїх регіонах. Зокрема на Закарпатті та Хмельниччині запущені в роботу 100% котелень, на Тернопільщині - майже 100%, на Волині - 93%, в Івано-Франківській області - 92%, у Львівській - 27%, в Рівненській - 94%, в Чернівецькій області - понад 70%.
Запуск отопительного сезона-это уже снижение нагрузки на электросети(+ экономия,ибо перестают включать электрообогревательные приборы).Плюс миллионы людей выехало из страны,тоже экономия и снижение нагрузки.
Власть в наглую лошит народ Украины...
показати весь коментар
11.11.2022 20:08 Відповісти
Власть в наглую лошит народ Украины... - щоби що? Відключають електрику в квартирах щоби що, *****? Щоби самим більше користуватися? Щоби економити на вугіллі? Щоби дулі тикати з освітлених маєтків? Яка мета?
показати весь коментар
11.11.2022 22:31 Відповісти
ні, це елемент маніпуляції для підвищення цін на електрику, що автоматично потягне за собою подорожчення всього, крім комуналки - ціни на продукти харчування й паливо-мастильні, що у свою чергу запускає ланцюгову реакцію підняття цін на все без винятку..ну потім можна врубити друкарський станок, бо грошей невистачатиме навіть на соціалку..а там й гіперінфляція..

клован зі скумбрією великі економісти..
показати весь коментар
11.11.2022 23:24 Відповісти
Шоб спровоцировать социальный бунт? И запросить переговоров с ******. И согласится на все ********** условия под тем предлогом ,,шо нарид устал от войны". Для Янэлоха эта война - чудо господне и спасение
показати весь коментар
12.11.2022 22:52 Відповісти
Щоби продавати їх
показати весь коментар
13.11.2022 05:17 Відповісти
Може шмигалю та ахметову почати з себе? Експорт вугілля зупинений?

7 вересня Кабмін заборонив експорт коксівного вугілля, але https://e-b.com.ua/uryad-tak-i-ne-zaboroniv-axmetovu-i-novinskomu-eksport-koksivnogo-vugillya-4936 не опублікував це рішення . Таким чином, рішення не вступило в силу і експорт коксівного вугілля продовжився.

Відповідні рішення належать до компетенції прем'єра Дениса Шмигаля, який до роботи в уряді очолював Борштинську ТЕС ДТЕК Ахметова. Водночас експорт вугілля - це інтерес холдингу ДТЕК Ахметова, який є основним видобувником в Україні.

На засіданні 1 листопада Кабінет міністрів https://biz.censor.net/n3377636 на експорт коксівного вугілля. Таким чином заборона на експорт коксівного вугілля була скасована.

В результаті через одночасний експорт електроенергії, який був вигідний Офісу президента, та не до кінця заборонений експорт вугілля, який вигідний ДТЕК Ахметова, і спрацювання запасів вугілля на складах ТЕС в грудні, коли споживання електроенергії зросте, Україні доведеться розпочати імпорт дорогої електроенергії з ЄС. Джерело: https://biz.censor.net/r3378379
показати весь коментар
11.11.2022 20:55 Відповісти
Так для того все і робиться.
Особливо мені сподобалися оці казочки про аварійне відключення через якісь там ураження у Вінниці, про які ніхто нічого не чув, а в самій Вінниці не було аварійних відключень, а просто планово не було світла з 15 до 21.
Тим часом Київ - в 6 ранку вже потушили. От скажіть бляха мені, ну звідки може взятися пік споживання В 6 ГОДИН ГРЬОБАНОГО РАНКУ?
показати весь коментар
11.11.2022 22:03 Відповісти
То я вам скажу. Якщо вирубають світло на 4 години протягом дня по три рази, то люди в освітлений період намагаються встигнути і попрати, і їсти приготувати, і інші домашні справи зробити. Я вже вночі готую, прибираю, стіраю, бо з 5 до 9 ранку виключають світло, а ще треба на роботу збиратися саме в 6-7 годин. Потім вимикають з 13 до 17, в 17-17 люди приходять з роботи. Хто не встиг щось зробити зранку, робить ввечері. І від цього скачки напруги нерівномірні. Людина вимушена включати життєво необхідні прилади. Потім вимикають з 21 до часу ночі.
Я вже з цими графіками спати в 18 годин лягаю, а в 3 ночі вже встаю. Повністю збитий мій людський графік, на роботі млявість,втома.
показати весь коментар
13.11.2022 05:16 Відповісти
людей спеціально "задра4ують", щоб легше потім було просувати наративи про "дагаваріцца з росіэю" та "зберегти х"йлу морду". Ну а ще - "обгрунтувати" підвищення цін на електрику, що, знову ж таки, потягне за собою здорожчення тупо всього та посилить й без того скрутне становище пересічного громадянина.. - на тлі чого знову можна буде "заводити шарманку" - "про перемовини з росіэю" та про фактичну капітуляцію перед росіэю, яку ми, по факту вже знесилили.
показати весь коментар
13.11.2022 17:09 Відповісти
Особливо такі д0вб0й0би як ти -знесилили рашку,-кнопаючи з дивану гидоту !
показати весь коментар
14.11.2022 08:45 Відповісти
Вчора12,11,22 субота!!!!
Київ,Троєщина о 4-55 весьмасив відключений....
НаБуя Коли ВСІ сплять!!!!???
показати весь коментар
13.11.2022 12:56 Відповісти
Тобі повідомлення від дисетчера Об'є́днана енергети́чна систе́ма Украї́ни
ПНХ "розумнику".
показати весь коментар
13.11.2022 20:57 Відповісти
Приблизно з 5до6 ранку включається метро,тролейбуси-відповідно і вся інфраструктура великого міста-це велике споживання.Люди пркидаються-вмикають освітлення і побутоову техніку . А ще сідають за комп така мерзота,як ти і починає "гнати хвилю" зради,там де нею і не пахне.
показати весь коментар
14.11.2022 08:55 Відповісти
Так-так, звичайно, в 5 ранку споживання більше ніж в 11,12.
А потім маленький енергетик вішає на вуха локшину)))

По суті відповіді будуть? Чи зразу звалиш з теми, як зазвичай ви і робите?
показати весь коментар
14.11.2022 09:33 Відповісти
Як там зарплати в державних компаніях та банках нафтогаз збитковий отримав преміїї 5 облєнергов росіян а може й 6 чи для шмигаля не на часі
показати весь коментар
11.11.2022 21:11 Відповісти
Наші керовники за 30 років добре навчили народ економити. Може нарешті і самим час хоч трохи почати економити?
показати весь коментар
11.11.2022 22:00 Відповісти
На Україні обкатуються швабовські методи деіндустріалізації. Яких потужнстей не вистачає для вуличного освітлення після 18.00, коли підприємства, основний споживач енергії, припиняють роботу? Яких потужностей не вистачає у вихідні дні?
показати весь коментар
11.11.2022 22:27 Відповісти
з 01-00 до 05-00 ранку - самий пік роботи підприємств і установ у Києві, наприклад..

зате як зараз піднялися продавці свічок, батарейок, фонарів, акумуляторів, пауербанків генераторів, палива, газових плиток
показати весь коментар
11.11.2022 23:31 Відповісти
вообще без понятия что такое "пауербанків"
показати весь коментар
12.11.2022 04:08 Відповісти
тупий значить, бо кацапоізичний бhttps://biz.censor.net/user/537689
показати весь коментар
12.11.2022 20:55 Відповісти
вообще без понятия что такое "пауербанків"
показати весь коментар
13.11.2022 05:10 Відповісти
Я теж не знав, - поки не почали відключати електрику.
показати весь коментар
13.11.2022 10:22 Відповісти
"Рішенням уряду ми вже звільнили від сплати ПДВ та ввізного мита товари для енергетики та забезпечення тепла"

"Прем'єр пояснив, що таке рішення дозволить прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, а також задовільнить попит серед населення та зменшить ціни на відповідну продукцію."

Звучит красиво, вроде для людей

Текст https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-tovariv-u-tomu-chisli-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-t091122

Но есть сноска, чтобы не было налога надо приложить документы, которые подтверждают что товар относится к данной категории.

Обычный человек вряд-ли сможет приложить эти документы, на товар (power station) купленный в Польше - поэтому прийдется платить налог.

Или покупать в Украине, но такие товары подорожали и стоят в 2-2.5 раза дороже Польши.

Проще было повысить лимит на посылки со 150евро хотябы до 500-1000.

В общем сделали не для людей, а для продавцов.
показати весь коментар
11.11.2022 22:40 Відповісти
Для розвантаження електросистеми треба зсувати графіки роботи підприємств і електротранспорту, відміняти комендантські години, а не добивати економіку.
показати весь коментар
11.11.2022 22:44 Відповісти
арахамий своих безумных научите и тимошенок ********.
показати весь коментар
12.11.2022 00:07 Відповісти
НЕТ
показати весь коментар
12.11.2022 04:07 Відповісти
... однако тенденции :
Народ должен жить хорошо
Народ должен жить хорошо
Народ должен жить хорошо
показати весь коментар
12.11.2022 05:01 Відповісти
ты вор
показати весь коментар
12.11.2022 08:42 Відповісти
Ху із факінг ШмиГаль??? Ця лиса барбі щось вирішує взагалі???
Препізедент на шарнірах у бородатої бабці, ОПа дЄрьмака у кожній дупі держморди і ще якесь недорозуміння корчить із себе виконавчу владу, а по суті- потішний балванчик для відведення очей.
показати весь коментар
12.11.2022 09:55 Відповісти
90 % украинцев итак бедные и поэтому потребляют только жизненно-важнуое количество энергии а из еды вынуждены покупать то что самое дешевое. Ужаться уменьшить потребление-это нереально. Или что стирать белье руками,перестать убирать квартиру пылесосом,перестать слушать радио и смотреть телевизор? Это богатые владельцы квартир с огромным метражем с теплым полом с огромным количеством светильников,джакузии с бассейнами-они имеют возможность не пользоватся средствами роскши и таким образом реально уменьшить потребление-но не будут этого делать конечно. Все призывы-до одного место. Что может сработать так это двухтарифная система где для квартиры с газовой плитой до 200 квт в мес старый тариф а все что больше-тройной,а больше 500 квт-десятикратный а больше 1000 квт-двацатикратный. У кого электроплита то тоже самое но старый тариф не до 200 а до 400 квт. У кого электроотопление-старый тариф-до 800 квт. И тогда владельцыогромных домов с электроотоплением выключать его в комнатах которые не используются,выключат подогрев бассейнов,зимних садов и прочей роскоши
показати весь коментар
12.11.2022 10:58 Відповісти
Шановний Денис Анатолійович,

В даний час на вимогу великих деревообробних концернів в Кабміні на розгляді проект заборони експорту паливних дров. Робиться це з метою зниження закупівельних цін на Держаукціонах по продажу деревини. При цьому лобісти цинічно прикриваються ЗСУ та населенням, хоча ціни для населення законодавчо обмежені 3% рентабельності. На аукціонах для підприємців ціни в двічі подекуди втричі вищі. І саме на ті кошти, за які купують дров'яну сировину підприємці, Дежлісгоспи мають змогу забезпечувати армію безплатними та населення відносно дешевими дровами. І хоч експорт паливних дров займає всього лиш 10-15 відсотків від всієї кількості дровяної сировини - участь малого бізнесу в аукціонах дозволяє державі продавати деревину за світовими цінами в тому числі і для виробників дсп, плит, столешниць та великих заводів. Ці виробництва споживають більше половини всієї дров'яної сировинив Україні.

Дані виробництва дуже енергоємні , і тому недоцільно забезпечення їх на даний час дешевою сировиною за рахунок Держбюджету.

Зараз в бізнесі по продажу колотих дров на експорт до ЄС зайнято понад 60 тисяч працівників адже це дуже трудоємкий процес,хоча при цьому витрачається мінімум електроенергії. Всі вони опиняться миттєво на вулиці, а сотні фірм збанкрутують. Бо неможливо не збанкрутувати коли ти купив на аукціоні бук за 3т.м3, а в разі заборони експорту не зможеш продати за ціною 1тисячу гривень (приблизна державна ціна для населення).

На бізцензорі зявилась спонсорована стаття, яку до слова заборонено коментувати, де помилково приведено твердження що Венгрія та Греція заборонила експорт дров. Щоб пересвідчитись що це не так досить зайти на любий міжнародний сайт торгівлі деревиною. Наприклад Fordaq. Спокійно кожен бажаючий може придбати дрова в Венгрії. А Греція не експортує в Північну Європу лише тому, що там транспортне плече близько 3000км та перевезення коштує 6-7 тисяч євро, а наприклад зі Львову в Ганновер 1200км.

І хоча експорт колотих дров займає малий відсоток від всієї переробки дровяної деревини, проте він дозволяє утримувати високі ціни на Держаукціонах (тобто більше доходів Бюджету України) та запобігає монополії великих концернів. Крім того цей бізнес-це дуже великий роботодавець, що особливо важливо в час війни та руйнування терористами з росії багатьох підприємств.
показати весь коментар
12.11.2022 11:58 Відповісти
закликаю ОП, ВР, КАБМІН, НАКНАФТОГАЗ, УКРЗАЛІЗНИЦЮ наглядові ради
та всіх хто коло корита
Вчіться жити на мінімальну зарплату на постійній основі до кінця свого життя
показати весь коментар
12.11.2022 15:25 Відповісти
Я думав, що передвиборча програма Єгора Лупана "Прожитковий мінімум буде зменшуватись, бо ви зажрались" була жартом.
Ан ні, зелені вийшли з такою ж самою програмою й отримали 73% на виборах.
показати весь коментар
12.11.2022 15:49 Відповісти
Тепер, мабуть, Шмигаль та уся його свора відмовляться від автопарку та купи охоронців із зграєю секретарш та ад'ютантів, а також де белоі купи з обслуги????
Автопарк КМУ та ДУСі передадуть через Резнікова на допомогу ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
Молодець, Шмигаль, рішучий і відвертий, як під час засідань Уряду,…совкові звички треба закінчувати на 30 році відновлення України !!!
Розуміє вчасно!!
показати весь коментар
12.11.2022 15:57 Відповісти
Доволі клоунади і доволі знущань!
Об'являйте вже ДТЕК та УКРєнерго банкротами та повертайте всю єнергетику у власність держави.
Все одно відновлювати єнергетику прийдеться за бюджетний кошт, та за рахунок підвищення платні за ел. енергію.
Бо допомогу знову вкрадуть, а за офшорні гроші з "прибутку" олігархи вам нічого робити не будуть, так і будемо конати у темряві.
показати весь коментар
12.11.2022 16:16 Відповісти
ZEсуки, идите в отставку, если ни хрена не можете сделать!! У нас в городе нет ни одного предприятия, которое полноценно работает, хлебзавод - и то только в одну смену, свет выключают по 5 раз в сутки. Как, *****, ещё экономить это сраное электричество??? В отставку курвы!!!!!
показати весь коментар
12.11.2022 23:03 Відповісти
По усій Україні графіки?????
Та ну!
Без світла сидять тільки 8 областей, вся Західна і Південна Україна зі світлом
Які в кого графіки?
Я в Київській області живу, світло вимикають кожен день по 12 годин (4 через 4). У кого так само ?
показати весь коментар
13.11.2022 05:00 Відповісти
Черкащина. Вимикають тричі на день по дві години.
Але мій куток (пару десятків будинків) не вимикають, бо тут живе начальник РЕСу.
Всього 2 рази світла не було, - один раз 4 години, другий, - 2.
показати весь коментар
13.11.2022 10:36 Відповісти
Вишневе Київщина!!
Так само
показати весь коментар
13.11.2022 12:59 Відповісти
Можна питання - у вас газова плитка? Якщо так, то вам не так складно, бо моє місто повністю електрифіковане, тобто електричні плитки для приготування їжі.
показати весь коментар
13.11.2022 14:52 Відповісти
раджу вам, хоча б щось почитати про енергосистему України та "Бурштинського острова"... Основне, щоб ОПа освітлювалась, а кияни потерплять.
показати весь коментар
13.11.2022 17:32 Відповісти
Києво-Святошинський район увесь - 4х4.
показати весь коментар
13.11.2022 20:04 Відповісти
Неужели Найвеличніший станет снимать меньше роликов для экономии энергии? Народ может забыть о роли главного героя в войне.И вдруг не того изберёт. Непорядок.
показати весь коментар
13.11.2022 15:26 Відповісти
вже писалось і повідомлялось: міністр енергетики Галущенко не платить за використаний газ для опалення своєго маєтку. Бо виграв судовий процес в КиївОбл Газу типу лічильник несправний та рахує "як хоче". Пересічні - маєте шанс дослухатись та також "економити"
показати весь коментар
13.11.2022 21:05 Відповісти
Я дико извиняюсь а это и есть то "Хуже не будет" которые они обещали или еще нет?
показати весь коментар
14.11.2022 09:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 