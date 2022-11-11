Євросоюз замінив більшу частину російського газу імпортом скрапленого газу
Євросоюз зміг замінити більшу частину російського газу, що поставлявся, імпортом скрапленого природного газу (СПГ).
Про це сказано в осінньому економічному прогнозі Єврокомісії, передає enkorr.
"Газовий ринок ЄС успішно замінив значну частину російського газу, що зменшується, за рахунок імпорту СПГ", – йдеться в документі.
У ньому також зазначається, що постачання газу з Росії трубопроводами сильно скоротилися і тепер становлять невелику частину від торішнього рівня – близько 7% усього імпорту Євросоюзу в жовтні 2022 року порівняно з приблизно 40% у попередні роки.
У прогнозі наголошується, що в той час як обсяги іншими трубопровідними маршрутами залишалися досить стабільними в порівнянні з цим самим періодом минулого року, високі ціни на газ в Євросоюзі зробили його привабливим ринком в порівнянні з іншими для експортерів СПГ, при цьому США виступають у як основний постачальник.
Раніше повідомлялося, що вартість оренди плавучих установок для регазифікації й зберігання СПГ (FSRU) у Європі різко підскочила цього року через дефіцит таких суден на тлі високого попиту на скраплений природний газ у регіоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль