Євросоюз замінив більшу частину російського газу імпортом скрапленого газу

Євросоюз зміг замінити більшу частину російського газу, що поставлявся, імпортом скрапленого природного газу (СПГ).

Про це сказано в осінньому економічному прогнозі Єврокомісії, передає enkorr.

"Газовий ринок ЄС успішно замінив значну частину російського газу, що зменшується, за рахунок імпорту СПГ", – йдеться в документі.

У ньому також зазначається, що постачання газу з Росії трубопроводами сильно скоротилися і тепер становлять невелику частину від торішнього рівня – близько 7% усього імпорту Євросоюзу в жовтні 2022 року порівняно з приблизно 40% у попередні роки.

Читайте також: Росія припинила продавати в Азії скраплений газ зі знижкою, побоювання щодо санкцій зменшуються, – Bloomberg

У прогнозі наголошується, що в той час як обсяги іншими трубопровідними маршрутами залишалися досить стабільними в порівнянні з цим самим періодом минулого року, високі ціни на газ в Євросоюзі зробили його привабливим ринком в порівнянні з іншими для експортерів СПГ, при цьому США виступають у як основний постачальник.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди плавучих установок для регазифікації й зберігання СПГ (FSRU) у Європі різко підскочила цього року через дефіцит таких суден на тлі високого попиту на скраплений природний газ у регіоні.