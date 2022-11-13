Румунія вводить часткове регулювання цін на енергоносії

Уряд Румунії схвалив постанову, яка запроваджує часткове регулювання цін на енергетичному ринку.

Про це повідомляє Digi24, передає Європейська правда.

Прем’єр Румунії Ніколає Чуке оголосив, що ціни на енергоносії для населення будуть мати верхню межу, залежно від обсягів споживання.

Для найменших споживачів-домогосподарств зі споживанням до 100 кВт·год передбачена найнижча ціна – 0,68 леїв за кВт-год, зі споживанням 100-255 кВт-год – 0,8 леїв, для малого й середнього бізнесу – 1 лей.

Прем’єр зазначив, що ці кроки в умовах рекордно високих цін на енергоносії допоможуть захистити населення та підтримати конкурентоспроможність промислової продукції.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія відмовилася від ідеї обмеження максимальних цін на газ, натомість запропонує країнам ЄС "механізм корекції" цін на блакитне паливо, призначений для стримування різких коливань.