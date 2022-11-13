YouTube запускає нову функцію запитань у прямому ефірі

Відеосервіс YouTube запускає нову функцію "Запитання та відповідей прямому ефірі", що дозволить організувати спеціальні сеанси запитань від глядачів під час прямих трансляцій.

Про це пише The Verge.

Так, тепер автор, яка веде трансляцію, запускає сеанс – і на екрані у глядачів з’являється окреме поле, куди вони можуть писати свої запитання.

Автор обирає запитання, яке хочете обговорити і може закріпити його на екрані, щоб глядачі знали, про що мова.

Далі можна закріпити інше запитання, і воно замінить те, що знаходиться у верхній частині списку. Після завершення сеансу можна повернутися до стандартної кімнати чату.

Як зазначається, цей спеціальний інструмент запитань і відповідей може бути корисним способом для творців спілкуватися безпосередньо зі своєю аудиторією. Раніше глядачі могли не знати, що відбувається або на яке запитання відповідає автор, бо вони губилися в коментарях.

Оскільки YouTube продовжує вдосконалювати свою платформу прямого ефіру, щоб конкурувати з Twitch, компанія додала низку функцій, щоб зробити свої чати більш привабливими для стрімерів. Ці доповнення включають "суперчат", який дозволяє глядачам платити за закріплений коментар, і "супердрнат".