Кошти Європейського фонду миру майже вичерпані, – ЗМІ

Кошти Європейського фонду миру (ЄФМ) з моменту його запуску півтора роки тому з урахуванням операцій ЄС щодо миру, військової допомоги Україні та зобов’язань ЄФМ на 2023 рік вже виплачені або розплановані на 85-86%.

Про це заявив високопосадовець Євросоюзу представникам ЗМІ, знайомлячи їх на умови анонімності з повісткою засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, яка відбудеться 15 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Тому високий представник (ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, – ред.) стурбований фінансовою ситуацією цього фонду. Він торкнеться цього питання наступного тижня (на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, – ред.) і нагадає, що тепер ми повинні забезпечити фінансову стабільність Європейського фонду миру на довгострокову перспективу", – сказав високопосадовець.

"Нам не тільки потрібно продовжувати підтримувати Україну, але також переглянути у бік збільшення інші зобов'язання, зокрема, в Африці та країнах близького сусідства. І ми повинні знайти кошти знову наповнити пакет Європейського фонду миру", – додав він.

При цьому він уточнив, що на найближчу раду детальні дебати поки не заплановані.

"На раді наступного тижня детальних дискусій не буде. Нам знадобиться більше часу, кілька додаткових тижнів. Це складне питання, яке потребує поглиблених консультацій, які розпочнуться після Ради ЄС із закордонних справ між послами держав-членів у Комітеті з політики та безпеки, потім пройдуть у Комітет постійних представників: Ми маємо намір повернутися до цього питання в грудні на наступній раді на рівні міністрів оборони, а також потенційно воно може бути розглянуте на грудневій Європейській раді перед Різдвом", – зазначив він.

За його словами, на майбутньому засіданні ради 15 листопада Боррель лише "підкреслить важливість та невідкладність пошуку рішення".