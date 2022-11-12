"Укренерго" повідомило про аварійні відключення у Києві та восьми областях (оновлено)

НЕК "Укренерго" анонсувала на 12 листопада планові відключення електроенергії у Києві та семи областях. Утім, зранку застосувала аварійні відключення споживачів у столиці та восьми регіонах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", – наголосили енергетики.

Зазначається, що це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.

"Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень", – пояснили в "Укренерго".

При цьому раніше компанія обіцяла планові відключення з 00:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.