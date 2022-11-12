Скандальний ексголова "Укрексімбанку" Мецгер очолив держкомпанію "Укрфінжитло"

Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") 11 листопада призначила Євгена Мецгера головою правління.

Про це йдеться у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Раніше Мецгер був головою правління "Укрексімбанку", проте звільнився з посади після скандалу з нападом на журналістів.

Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.



Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.