Скандальний ексголова "Укрексімбанку" Мецгер очолив держкомпанію "Укрфінжитло"

Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") 11 листопада призначила Євгена Мецгера головою правління.

Про це йдеться у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Раніше Мецгер був головою правління "Укрексімбанку", проте звільнився з посади після скандалу з нападом на журналістів. 

Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.

Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець. 

кругообіг гівна в державі
ЗЕля своїх пі#арів не бросає ?
Знов устроївся((((
кошер -ностра - омерта ,ЧЛЕНОГРАю 🤢🤬🤑, что ВОЙНА , что мать-родна‼️
OMERTÀ ‼️КОШЕР -НОСТРА КАЛАМОЙШИ ,ДЕРЬМАКА ,ШУТА🤢горохового -БЕССМЕРТНЫ , а 73% 🦠"Новые лица" , "лишь -бы не Порошенко"ЖРИ-ТЕ , не обляпайтесь 🤮
кругообіг гівна в державі
Свого досвідченого злодія кинули туди, де будуть акумулюватись гроші, роботу свою він знає.
ЗЕля своїх пі#арів не бросає ?
А еще они ему жену россиянку впарили.
він за право лгбт (така ж конторка як і амнесті інтернешнл) морочити голови нашім дітям і какати на наші традиції, боровся, але щоб з корупцією... щось не пригадую.
А які в вас традиції, розажіть будь ласка? (****** село )
а сэрежина шалава дискотеки в маскве крутить чи вже перестала
крутить, і навіть крутить особисте життя, але вже без серлеща
Талановитий Зе-менеджер
Клдоун своїх не кидає, шакал безсовісний...
Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, вошедшая по квоте президента Зеленского в набсовет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из студии 95 квартала.

12 июля 2019
Йшла велика визвольна Вітчизняна війна 2022 року проти РФ загабників, в який загинуло багато людей і войнів, майже кожна людина в державі чим могла допомогалає україньським солдатам і тільки одне і теж бидло у владі яке тасується із одної колоди в іншу, не поважаючи людську гідність і закон прцвітає.
У нас війна за незалежність України, а не Вітчизняна. Не повторюйте московські назви.
Що знов?!?
От жеж зелені сцуки, плачуть по вас ліхтарі.
грьобана зелена ботва
зе-ботва така ж огидна як і кацапня
Стефанчук-Зеленський без видвиженців з лайна, як московіт без брехня щодня!!!
Це «значно посилить» державний авторитет привладних осіб!!
Зкацаплені задрипанці рулять…
Чому ми не в НАТО???
Пора вже і гогашвіллі з насіровим прилаштувати десь, щоб «забезпечили вчасно зимовим одягом» Захисників України!!
Резніков розуміє добре це питання, тому Захисникам приходиться за власні кошти усе закуповувати, під патронатом Президента !!
Гниди тилові з масажистами ….
Смерть рашистам ***** та гнидам😡😠👍‼️🇺🇦❤️⚔️, що крисячать на крові Українців!!
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
Скандальний?! скандальна то торговка на 7-му кілометрі! він не скандальний, він корумпований.
Нічого дивного скандальні зелупоєрмакі призначають шлак-отвал зі свого кодла.
Під майбутній розпил вже і конторку створили?ну-ну
Непотопляемое вещество...
колаборантам приготовитись мецгер починає квартири ділити за рахуток бюджета
ні в кого не виникло питання: як ПрАТ (приватне акціонерне товариство) може бути державною компанією?
Закон передбачає
читайте уважно реєстр https://opendatabot.ua/c/44098710 ПрАТ "УКРФІНЖИТЛО"
18.01.2022 https://opendatabot.ua/p/2UNP135 Доданий засновник-Міністерство Економіки України
тільки при цій владі може робитися подібне: мін фін чи мін економіки засновує приватне акціонерне підприємство за державні гроші. прикриваючись рішенням судів.
Якщо код підприємства не змінився то не може бути приєднаного засновника (засновник - той що стоїть у витоків підприємства). не може державне підприємство бути Прат - у ПрАТ приватні акціонери не афішуються і У свій час Приватбанк не відкривав такому прату рахунок. Бо вимога НБУ була, аби банк знав всіх акціонерів (певно для того, аби кожен акціонер ніс свою частку відповідальності за надані банком кредити). Деякі банки плювали на вимоги і відкривали певно.
ДОКОЛЕ?
від корита ніяк, це в них передається із покоління в покоління
какойто очень деградирован тупой клоун коррупционер. Пошел бы тихо до бокана или в прокуратуру где все засекречено и нет деклараций по имуществу - воруешь сколько влезет.
piZZdauskas!!((((
З часів Януковоща Україна проходе ще один екзамен - тест на рівень свободи мислення,
свободи вибору, поки екзамен провалювався 3 роки. Далі може бути пізно.
Люстрація на папері = влада зеленського.
Хочете побороти корупцію та усе це ющено-порохо-зелене кумовство та братсво?? Усі держпідприємства мають бути продані на голандському аукціоні. Держава не ефективний власник, бо кожен менеджер сидить на схемах керуючись державним майном!
Щось не видно бажання побороти родоначальників корупції, кравчуко-кучмівсько-бандюковського шобла кумів та братсв.
громадяни вимагають незрозумілі речі, громадяни не вимагають зменшення Держави в житті громадян таполегшення життя та ведення бізнесу, щоб гроші бізнесу зайшли в Україну навіть під час війни, а умова як мінімум відмінити олігархічний ПДВ (що є експорт?) та замінити податком з продажу.
я вам ничего не должен . говорил зельц перед выборами прямо в камеру
на высокие руководящие посады в госорганы следует назначать ветеранов войны и труда с хорошей репутацией, а не банкиров с темным прошлым. обязательна проверка декларации на актуальность. когда они уже нажрутся все эти "########"?
Зеленський, за це квартальне лайно, яке твориться в країні, доведеться відповідати. Війна не спише.
Дифицит кадров, вы не понимаете😂😂😂
интересно посмотреть весь список "незаменимых людей" и сколько их по количеству.
зелейский своих мецгеров не бросает -- трухин . татаров . старух . резниченко и т..д и т.п.
Він цілий кум Лєнки квартальщиці. А вона всіх своїх кумів попристроювала на високі державні посади. Учіться лохи.
"Спасибо "Вам большое 73%🦠🐏🐑‼️Жри-те и ВОЙНУ и ПОЗОР и МЕГАМАРОДЕРСТВО своих 🤢🐸🤡🤡🤡🤡🤡🤡
незаменимые и неподменяемые пархатые... уцепились за власть, как вошь за тулуп... недолго осталось...
Тут єдина відміність з часами Януковоща це проєвропейська риторика і що бюджет грабується по більш витонченим схемам, а так бидлядство теж само. Обісраного поставили у держкомпанію, та ще і під час війни, хоча якої війни ? - судячи по Земарафону У НАС НЕ ВІЙНА, А ЯКЕСЬ РОЗВАЖАЛЬНЕ ШОУ, нажаль ТБ картинка не передає запах окопів і війни, але прильоти С 300 про це швидко нагадують.
Той хто його назначив- неадекватна людина
Тобто займатись нормальною справою ( е-оселею ) більше нема достойних людей в Україні
