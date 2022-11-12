Єврокоміся схвалила виділення 225 мільйонів євро допомоги Німеччиною колишній дочірній компанії "Газпрому"

Єврокомісія схвалила надання Німеччиною допомоги у розмірі 225,6 млн євро на підтримку компанії SEFE Securing Energy for Europe GmbH ("SEFE GmbH"), яка раніше називалася Gazprom Germania, а зараз перебуває під управлінням Німеччини.

Про це заявили у Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що цей захід дозволить німецькій державі стати 100% власником SEFE GmbH, замінивши ТОВ "Газпром експорт", з метою гарантування безпеки постачання газу до німецької економіки.

"Цей захід відповідає принципам, викладеним у Тимчасовій антикризовій програмі державної допомоги, згідно з якими компанії, що серйозно постраждали від поточної кризи, зокрема енергетичні компанії, можуть отримати підтримку платоспроможності, якщо лише приватних джерел не вистачає", – йдеться у заяві.

SEFE GmbH, системна енергетична компанія в Німеччині, яка раніше називалася Gazprom Germania GmbH, має 14% частку на ринку постачання газу в Німеччині та працює також в інших країнах-членах ЄС.

Крім того, вона володіє і експлуатує 28% газових сховищ, що обслуговують німецький ринок, а також володіє газопроводами в Німеччині та інших країнах-членах ЄС.

Внаслідок агресії Росії проти України та подальшого припинення поставок газу з боку "Газпрому", SEFE GmbH зазнала серйозних збитків.

Наприкінці березня "Газпром" повідомив, що перестав контролювати Gazprom Germania та всі її активи. На початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA).