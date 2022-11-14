США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

США мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає ВВС.

"Ми, як і раніше, стабільні у наданні допомоги в галузі безпеки. Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший протягом найближчих кількох тижнів – через аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх тижнів та місяців", – сказав Салліван.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США 10 листопада оголосило про виділення нової військової допомоги Україні на суму до $400 млн.