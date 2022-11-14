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Новини Війна
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США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

сша

США мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає ВВС.

"Ми, як і раніше, стабільні у наданні допомоги в галузі безпеки. Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший протягом найближчих кількох тижнів – через аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх тижнів та місяців", – сказав Салліван.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США 10 листопада оголосило про виділення нової військової допомоги Україні на суму до $400 млн.

Автор: 

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У випадку, якщо Харків буде атакований хоча б ще одним російським ***********, пропоную протестувати систему Rapid Dragon на орках. У випадку позитивних результатів тестів, почати використувавати систему постійно як штатну зброю проти загарбників.
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14.11.2022 10:51 Відповісти

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