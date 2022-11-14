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У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю

заборона

Із 14 листопада на території звільненого Херсона заборонено продаж і виготовлення алкоголю.

Відповідний наказ підписала начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, передає пресслужба міськради.

"Із 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона діятиме до припинення чи скасування у встановленому порядку воєнного стану або ухвалення наказу про втрату чинності цього розпорядження.

Дотримання заборони контролюватимуть представники підрозділів Національної поліції, Служби безпеки, Національної гвардії, Військової служби правопорядку.

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алкоголь (404) продаж (2087) виробництво (1305) Херсон (270)


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