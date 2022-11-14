Велика Британія виділить 5 мільйонів фунтів на відновлення енергосистеми України

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі анонсував перший транш у межах британського фінансування для Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Як зазначається, сьогодні Клеверлі має підписати відповідну угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про переказ перших 5 млн фунтів стерлінгів ($5,8 млн) із виділених Лондоном 10 млн фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Ця підтримка допоможе з ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів.

Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду.

За словами Клеверлі, Україна матиме подальшу підтримку від Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

Це фінансування забезпечить спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої національної інфраструктури, що є пріоритетним запитом уряду України.

Як повідомлялося, Євросоюз та партнери нададуть Україні 25 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури.