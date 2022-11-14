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Новини
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Відключення світла змусили український бізнес обмежити роботу, найбільше постраждав Київ, – FT

київ,блекаут

Російські атаки, які пошкодили 40% енергетичної інфраструктури України, посилили і так важке фінансове становище, оскільки викликані цим відключення електроенергії змушують багато компаній скорочувати свою діяльність.

Як пише Financial Times, найбільше від блекаутів потерпає столиця, передає Forbes.

За даними українського інвестиційного банку Dragon Capital, у деяких секторах економіки в містах, що розташовані далеко від лінії фронту, таких як роздрібна торгівля, активність у вересні повернулася до майже довоєнного рівня. Але перебої з електрикою поставили під загрозу відновлення.

У Dragon Capital заявили, що з 11 жовтня, коли Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України, відвідуваність його пʼяти торгових центрів у Києві, і на заході України впала на 15% після відновлення майже до довоєнного рівня місяцем раніше. Компанія купує генератори, щоб підтримувати роботу своїх ТЦ, офісів та складів.

"Відключення електроенергії займає половину робочого дня", – зазначає виконавчий директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Найбільше постраждали ресторани, роздрібні торговці та малі підприємства, які не мають генераторів або пріоритету щодо живлення.

Водночас такі сектори, як ІТ, виявилися стійкішими. Виконавчий директор британської ІТ-аутсорсингової компанії Ciklum, яка має 1500 українських співробітників, що залишилися в країні, Кулрадж Сма каже, що його проєкти практично не постраждали, і співробітники змогли при необхідності виконати будь-яку пропущену роботу в неробочий час.

Тим часом виробники переносять виробництво, щоб пристосуватися до запланованих простоїв. Завод КМЗ у Полтавській області, який виготовляє обладнання для обробки та зберігання зерна, запускає свої виробничі лінії переважно в нічний час, щоб уникнути денних обмежень у промисловому секторі.

Міністр енергетики Герман Галущенко каже, що інфраструктура для електро- та теплопостачання може бути відремонтована до кінця року, якщо Росія припинить обстріли, але він не налаштований оптимістично. "Взимку буде важко, це точно, я відчуваю, що вони не зупиняться", – сказав він.

Як раніше повідомляла міністерка економіки Юлія Свириденко, тривалі відключення електроенергії загрожують ще більшим зниженням ВВП України – можливо до "мінус" 39%

Автор: 

бізнес (1194) електроенергія (4281)


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Топ коментарі
+13
Ці відключення мають якийсь дивний вибірковий характер!
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14.11.2022 15:42
+10
Зеленский просто мстят Киеву за то, что киевляне слуг народа не особо выбирали в местные депутаты и в мэры не выбрали СН.
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14.11.2022 15:02
+7
За три недели,уже думаю можно было хоть отчасти восстановить..Выключения реально странные.Окраины сидят без света по 12 часов в сутки.Три полных недели.Графики свои,пусть засунут себе в ж... они не соответствуют.Обородовование и технику просто задрюкали своими вкл-выкл
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14.11.2022 16:43
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Зеленский просто мстят Киеву за то, что киевляне слуг народа не особо выбирали в местные депутаты и в мэры не выбрали СН.
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14.11.2022 15:02 Відповісти
Цікава у вас теорія, але не думаю, що диспетчер сидить і думає про Зеленського і тд., а не про те, щоб в нього мережа в аут вся не пішла
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14.11.2022 15:54 Відповісти
Диспетчер таке ж падло, як і його вище керівництво
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14.11.2022 16:54 Відповісти
У диспетчера команда - отключить! Его не спрашивают. Мутки на самом верху
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14.11.2022 21:40 Відповісти
Чому у вас завжди пошук якоїсь зради? Будь-якому постачальнику електроенергії найвигідніше постачати стабільно.
Всім важко. Зганяйте краще злість на русні
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15.11.2022 10:00 Відповісти
Зрада может иметь несколько вариантов. Зеленгский и фсб-агентура возле него - это зрада или ещё нет? Из этого простой вывод: если десятки возле него, то ниже опэшечки уже сотни кацапо-агентов, в том же укрэнерго. А это зрада или еще нет?
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15.11.2022 13:18 Відповісти
Ці відключення мають якийсь дивний вибірковий характер!
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14.11.2022 15:42 Відповісти
Постраждала вся північ! Financial Times - наркомани? В моєму містечку ледь 60% на плаву.. Тек зелені підараси і ті добивають своєю обмеженістю і новими законами, це замість того щоб бізнес працював і приносив податки в бюджет, так давайте його згноїм?
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14.11.2022 16:37 Відповісти
За три недели,уже думаю можно было хоть отчасти восстановить..Выключения реально странные.Окраины сидят без света по 12 часов в сутки.Три полных недели.Графики свои,пусть засунут себе в ж... они не соответствуют.Обородовование и технику просто задрюкали своими вкл-выкл
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14.11.2022 16:43 Відповісти
Прокиньтеся! Ніхто нічого не ремонтує.
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14.11.2022 17:12 Відповісти
1. Які три тижні? Це ж не три автомати замінити. Якщо туди влучила ракета і воно вигоріло, то треба міняти купу обладнання, яке на складах ніхто ніколи не тримає просто так (і не лише в Україні). Це обладнання треба виготовити, привезти на площадку, встановити, провести пусконаладку і тд. Сорі, але це явно не місяць навіть і це розуміє будь хто, хто працював з будь-яким монтажем обладнання, складніше від звичайного побутового.
2. Щоб графіки працювали краще дійсно потрібно зменшувати споживання (я зараз не конкретно про вас), оскільки в Україні дуже високий рівень споживання електроенергії в розрахунку на людину (мб в півтори рази вищий від Німеччини).
3. Так техніка псується від постійного вкл-викл, але якщо цього не робити, то вона просто погорить(
4. Не потрібно зганяти злість на енергетиках, зганяйте її на русні
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15.11.2022 09:57 Відповісти
1. Яка там купа обладнання, от у нас заявили, що у нас проводів немає. І все.
2. Споживання велике від бідності. Один реально великий інверторний холодильник споживає як три старих, але коштує як п'ять. Телевізор з великою диагональю споживає як одна лампа накалювання, а у сусідів всі такі лампи. Теж саме по комп'ютерних, кондиціонерам,..
3. Тицкяти електроенергію по кілька разів на день, це смерть любій техніці. Треба збільшувати періоди відключень (питання чи вони потрібні, коли електроенергію продають в Європу), але робити це не так часто. Вимкнута техніка не погорить, а от від ввімкнути вимкнути згорить точно.
4. Енергетики як і кацапи, і влада теж винні. Херньою маються, а не працюють. Влітку під час війни поміняли нормальний працюючий лічильник на новий, через місяць дзвонять, ми вам лічильник поміняємо. Так кажу, вже міняли же, відповідають А вам що жалко. Сказав ви там ще ті аферисти, напішить що три рази його поміняли. Відчепилися. Їздили на автовежі, ніби проріджували дерева, щоб не обірвали проводи. Колись так і було. А зараз здорові міцні вже обрізані дерева різали під корень, розпилювали на дрова і грузили в машини. МАРОДЕРИ!
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15.11.2022 11:05 Відповісти
"Взимку буде важко, це точно, я відчуваю" - это министр энергетики или баба Ванга?

Саботаж чистой воды
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14.11.2022 23:17 Відповісти

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