Відключення світла змусили український бізнес обмежити роботу, найбільше постраждав Київ, – FT

Російські атаки, які пошкодили 40% енергетичної інфраструктури України, посилили і так важке фінансове становище, оскільки викликані цим відключення електроенергії змушують багато компаній скорочувати свою діяльність.

Як пише Financial Times, найбільше від блекаутів потерпає столиця, передає Forbes.

За даними українського інвестиційного банку Dragon Capital, у деяких секторах економіки в містах, що розташовані далеко від лінії фронту, таких як роздрібна торгівля, активність у вересні повернулася до майже довоєнного рівня. Але перебої з електрикою поставили під загрозу відновлення.

У Dragon Capital заявили, що з 11 жовтня, коли Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України, відвідуваність його пʼяти торгових центрів у Києві, і на заході України впала на 15% після відновлення майже до довоєнного рівня місяцем раніше. Компанія купує генератори, щоб підтримувати роботу своїх ТЦ, офісів та складів.

"Відключення електроенергії займає половину робочого дня", – зазначає виконавчий директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Найбільше постраждали ресторани, роздрібні торговці та малі підприємства, які не мають генераторів або пріоритету щодо живлення.

Водночас такі сектори, як ІТ, виявилися стійкішими. Виконавчий директор британської ІТ-аутсорсингової компанії Ciklum, яка має 1500 українських співробітників, що залишилися в країні, Кулрадж Сма каже, що його проєкти практично не постраждали, і співробітники змогли при необхідності виконати будь-яку пропущену роботу в неробочий час.

Тим часом виробники переносять виробництво, щоб пристосуватися до запланованих простоїв. Завод КМЗ у Полтавській області, який виготовляє обладнання для обробки та зберігання зерна, запускає свої виробничі лінії переважно в нічний час, щоб уникнути денних обмежень у промисловому секторі.

Міністр енергетики Герман Галущенко каже, що інфраструктура для електро- та теплопостачання може бути відремонтована до кінця року, якщо Росія припинить обстріли, але він не налаштований оптимістично. "Взимку буде важко, це точно, я відчуваю, що вони не зупиняться", – сказав він.

Як раніше повідомляла міністерка економіки Юлія Свириденко, тривалі відключення електроенергії загрожують ще більшим зниженням ВВП України – можливо до "мінус" 39%