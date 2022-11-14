Парламент призначить членом Ради Нацбанку давнього соратника Пишного

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував призначити членом Ради Національного банку України за квотою парламенту Анатолія Барсукова.

Про це голова комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Своєю чергою перший заступник голови комітету Ярослав Железняк зауважив, що Барсуков – близький соратник нового голови Нацбанку Андрія Пишного.

"Згідно біографії, з квітня 2014 року по 2021 рік – заступник голови правління "Ощадбанку". У 2014-2020 роках головою "Ощадбанку" був чинний голова НБУ пан Пишний", – написав нардеп у Telegram.

Загалом Барсуков працював на різних посадах в "Ощадбанку" з 1995 року.

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 листопада.

Із 2003 по 2007 рік року Андрій Пишний був першим заступник голови правління "Ощадбанку", з 2014 по 2020 рік обіймав посаду голови правління банку.

Пишний – креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.