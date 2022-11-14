Російські міста закривають маршрути громадського транспорту – бракує автобусів через санкції

За останній рік влада скоротила 200 маршрутів наземного громадського транспорту у 84 найбільших містах Росії, у тому числі закрили 190 автобусних ліній та 10 тролейбусних.

Про це свідчать дані рейтингу міст за якістю громадського транспорту, який підготувала компанія Simetra (займається транспортним моделюванням), пише російське інформагентство РБК.

Представник керівник групи громадського транспорту Simetra Юрій Сурнін зауважив, що загальна кількість маршрутів у російських містках скоротилася майже на 4%.

За даними компанії, кількість автобусів, що заявляються для роботи в цих містах, зменшилася за рік на 7% (з 61 тис. до 56,7 тис. одиниць), сумарний парк тролейбусів та трамваїв – на 3% (з 11,9 тис. до 11,6 тис.).

Разом ці дані можуть бути поганим сигналом, що свідчить про стагнацію систем міських пасажирських перевезень, попереджає Сурнін.

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Перший заступник голови держкорпорації "ВЭБ.РФ" Микола Цехомський визнав, що останній рік виявився непростим для розвитку громадського транспорту в регіонах, зокрема, внаслідок впливу санкцій.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордонні постачальники відмовилися працювати з російськими компаніями через санкції, тож деяким із них довелося різко знижувати виробництво. Наприклад, Тихвінський вагонобудівний завод простоював 2,5 місяці через дефіцит підшипників, які виробляють США.

"У таких умовах важко було очікувати кардинального прориву у розвитку громадського транспорту у містах. Ряд проектів модернізації транспортних систем було поставлено на паузу, за запущеними проектами відбулися зрушення графіка реалізації", – визнав Цехомський.

Партнер російського агентства Strategy Partners Олександр Постніков додав, що ризики зниження виробництва рухомого складу або погіршення його споживчих властивостей через проблеми з імпортними комплектуючими зберігаються у 2023 році. Через складнощі з постачанням компонентів можливе зниження темпів оновлення міського транспорту, погоджується член Громадської палати, голова Загальноросійського об'єднання пасажирів Ілля Зотов.