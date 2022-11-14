У Херсоні відновили український мобільний зв’язок, – Мінцифри
У звільненому Херсоні повертається мобільний зв’язок, оператори "Київстар" та Vodafone запустили у місті перші базові станції.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Тelegram.
"У місті поки що немає світла, тому станції працюють на генераторах та терміналах Starlink. Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. "Старлінки" допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель", – зазначив він.
За словами Федорова, відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу – замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку, що уповільнює процес відновлення зв'язку, але рятувальники та телеком-оператори працюють 24/7.
"Херсон – це Україна. Робимо все, щоб до херсонців якомога скоріше повернулася вся необхідна для нормального життя інфраструктура", – підсумував міністр.
Як повідомлялося, російські війська під час окупації знищили всю енергетичну систему Херсона. Відновлення триватиме близько 30 днів.
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