У Херсоні відновили український мобільний зв’язок, – Мінцифри

У звільненому Херсоні повертається мобільний зв’язок, оператори "Київстар" та Vodafone запустили у місті перші базові станції.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Тelegram.

"У місті поки що немає світла, тому станції працюють на генераторах та терміналах Starlink. Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. "Старлінки" допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель", – зазначив він.

За словами Федорова, відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу – замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку, що уповільнює процес відновлення зв'язку, але рятувальники та телеком-оператори працюють 24/7.

"Херсон – це Україна. Робимо все, щоб до херсонців якомога скоріше повернулася вся необхідна для нормального життя інфраструктура", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, російські війська під час окупації знищили всю енергетичну систему Херсона. Відновлення триватиме близько 30 днів.