Нідерланди виділять 25 мільйонів євро ​​на підтримку ЗСУ

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку української армії.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра на спільній пресконференції у Гаазі з головою Міноборони Кайсою Оллонгрен і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає "Укрінформ".

"Усього ми вносимо 25 млн євро на підтримку Збройних сил України. Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та пригнічувачами дронів", – сказав міністр.

Крім того, за його словами, Нідерланди виділять додаткові 20 млн євро Міжнародному фонду для України.

Як повідомлялося, Нідерланди виділять 120 млн євро для постачання важкої військової техніки української армії, у тому числі 45 млн євро на танки Т-72.