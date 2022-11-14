Банки продовжують підвищувати ставки за депозитами у гривні, – НБУ

У жовтні середня ставка за банківськими депозитами у гривні зросла на 0,4 відсоткового пункта і складає 10,8% річних.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Liga.net.

Водночас середня ставка для валютних вкладів знизилася на 0,1 в.п. – до 0,8% річних.

При цьому загалом депозитний портфель по банківській системі у жовтні зріс на 8,7 млрд грн (1%) і складає 863 млрд грн. У тому числі обсяг депозитів у гривні збільшився за місяць на 1 млрд грн, приріст депозитного портфеля банків у іноземній валюті склав 7,7 млрд грн.

У доларовому еквіваленті валютний портфель зріс у жовтні на $211 млн і склав $8,6 млрд.

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Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Нацбанк очікував, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку. Однак Мінфін з того часу підвищує ставки за ОВДП меншими темпами, ніж очікував НБУ.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%