Польща вилучила акції "Газпрому" в операторі польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа"

Польща вилучає частку "Газпрому" у компанії EuRoPol Gaz, яка є власником польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Відповідне рішення ухвалив міністр розвитку і технології Польщі Вальдемар Буда за поданням Агентства внутрішньої безпеки, воно вже набуло чинності, пише Rzeczpospolita.

"Газпрому" належить 48% акцій EuRoPol Gaz, ще 48% контролює польська нафтогазова компанія PGNiG, решту 4% – компанії Gas Trading із групи PKN Orlen.

За рішенням польської влади, щодо акцій "Газпрому" запроваджено тимчасове примусове управління.

У супровідних документах до цього рішення вказано, що тимчасова адміністрація необхідна для забезпечення функціонування оператора газопроводу "Ямал-Європа", а також для захисту економічних інтересів держави.

Видання пояснює, що для управління компанією EuRoPol Gaz використовується так зване перехресне представництво, що вимагає співпраці членів правління, призначених за квотами PGNiG та "Газпрому". Таким чином, у нинішній ситуації компанія стикається зі складнощами у прийнятті рішень як на рівні правління компанії, так і на рівні загальних зборів акціонерів (рішення приймаються 3/4 голосів, що передбачає одностайність позицій двох основних акціонерів).

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Нагадаємо, ще у квітні цього року Польща запровадила санкцій проти "Газпрому". В якості обмежувальних заходів в тому числі була заморожена частка російської компанії у EuRoPol Gaz.

Наразі EuRoPol Gaz співпрацює з оператором транспортування газу Gaz-System, який був призначений оператором польської ділянки транзитної газопровідної системи "Ямал-Європа".

Труднощі з прийняттям рішень в EuRoPol Gaz ускладнюють належну співпрацю з призначеним оператором транспортної системи, що впливає на безпеку постачання газу внутрішнім та зовнішнім споживачам, а отже, на економічну та енергетичну безпеку держави, вказує Rzeczpospolita.