"Газпром" може втратити частку в польській ділянці газопроводу "Ямал-Європа", – міністр

Польська влада розглядає можливість введення тимчасового управління в EuRoPol Gaz, де російському "Газпрому" належить майже половина акцій. Ця компанія є власником польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Про це в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna повідомив глава міністерства розвитку і технологій країни Вальдемар Буда, передає liga.net.

"Зробивши це, ми першими у Європі повністю заберемо акції "Газпрому" в організації такого типу", – сказав він.

Питання щодо EuRoPol Gaz виникло після того, як Польща запровадила тимчасове управління в компанії Novatek Green Energy, "дочці" російської групи "Новатек", яка забезпечувала зрідженим газом кілька десятків гмін у Польщі.

"Ми використовуємо тут законні права, які набрали чинності лише кілька тижнів тому. Це інструмент, який дозволить регулювати ситуацію на підприємствах із російським капіталом, які з тієї чи іншої причини, наприклад у державних інтересах чи для збереження робочих місць, мають продовжувати працювати", – сказав Буда.

Тимчасові адміністрації вводяться з метою або продати російські частки, або передати їх в управління державі.

Міністр додав, що не виключає аналогічного кроку щодо EuRoPol Gaz, але додав: "Я не хотів би випереджати факти".

Як повідомлялося, Польща вирішила розірвати угоду з Росією щодо газопроводу "Ямал-Європа" через вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 11 травня російська влада запровадила санкції проти власника польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" компанії EuRoPol GAZ, які передбачають заборону для "Газпрому" використовувати потужності цього трубопроводу.

Як повідомлялося, Росія з осені минулого року майже не використовувала трубопровід "Ямал-Європа" для постачання газу в ЄС, внаслідок чого він переважно працював у реверсному режимі, постачаючи газ з Німеччини до Польщі.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тисячі кілометрів від Торжка до Франкфурта-на-Одері виведений на проєктну потужність – 33 млрд куб. м на рік – у 2006 році. Польська ділянка включає 683 км лінійної частини та п'ять компресорних станцій, ним володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, ним управляє окремий оператор польської ГТС Gaz System.